Топ-5 способов приготовить самые вкусные блины

Суббота — третий день Широкой Масленицы и шестой день масленичной недели. В этот день продолжали веселиться и есть блины. Рассказываем как напечь самых вкусных угощений пятью разными способами.

На молоке

Мука — 400 г

Сахар — 2 столовые ложки

Яйца — 4 штуки

Молоко — 1 л

Соль на кончике ножа

Растительное масло — 2 столовые ложки.

Взбейте яйца с сахаром. Постепенно введите муку и соль, чередуя с молоком и аккуратно размешайте до однородной массы. По консистенции оно должно получиться чуть гуще чем вода. Оставьте на 20 минут. Добавьте в тесто растительное масло и жарьте блины на сильно разогретой сковороде.

Блины. CC0

На кефире

Яйца — 2 штуки

Мука — 120 г

Кефир — 200 г

Вода ( кипяток) — 200 г

кипяток) — 200 г Сахар — 35 г

Растительное масло — 30 г

Сода — ¼ ч. ложки

Соль — ½ ч. ложки.

Температура всех ингредиентов должна быть чуть выше комнатной. Разогрейте кефир в микроволновке, а яйца под струей горячей воды.

Яйца взбейте миксером или венчиком с сахаром и солью. Яичная масса должна превратиться в светлую пышную пену. Добавьте теплый кефир и перемешайте. Влейте очень тонкой струйкой кипяток, непрерывно взбивая. Пена при этом станет еще пышнее и объемнее.

Добавьте просеянную муку и перемешайте до полного растворения. Добавьте соду и снова перемешайте. Влейте растительное масло. Жарьте на раскаленной сковороде.

Перед тем, как зачерпнуть новую порцию теста, перемешивайте его, тогда мука не будет оседать на дно.

Блины , Масленица. CC0

На дрожжах

Молоко — 1 литр

Яйца — 3 штуки

Сахар — 3 ст. ложки

Соль — щепотка

Дрожжи — 7 г

Растительное масло — 100 г

Мука — 500 г

Ванилин — 1 пачка.

В теплое молоко добавьте дрожжи и перемешайте. Добавьте соль, сахар, яйца, ванильный сахар, а затем несколько заходов вводите муку. В самую последнюю очередь добавьте масло.

Дайте тесту поднятся 30−40 минут. В течении этого времени несколько раз перемешайте тесто венчиком. Оно должно получится не густым.

Выпекайте блины на разогретой сковороде, смазанной сливочным маслом. Переворачивайте блины лишь тогда, когда поверхность полностью будет сухой. Перед тем как залить очередной блин, помешивайте тесто.

Блины. Сковорода. СС0

На пиве

Яйца — 2 штуки

Пиво — 200 мл

Сахар — 1 ст. ложка

Мука — 200 г

Сода ½ ч. ложки

Растительное масло — 4 ст. ложки

Соль — щепотка

Молоко — 1 стакан.

Яйца смешайте с солью и взбейте. В яичную смесь налейте молоко, пиво, высыпьте сахар, соду и перемешайте. Просейте муку и всыпьте в смесь, хорошо перемешайте венчиком до исчезновения комочков. Раскалить сковороду и выпекайте блины.

Масленица. Блины СС0

На минеральной воде

Вода минеральная сильногазированная — 2 стакана

Молоко — 1 стакан

Мука — 2 стакана

Яйца — 3 шт.

Сахар — 1,5 ст. ложки

Соль — 1 ч. ложка

Растительное масло — 2 ст. ложки.

В миску вылейте молоко и стакан минеральной воды, добавьте яйца, сахар и соль. Все взбейте венчиком. К смеси добавьте просеянную муку. Массу хорошо вымешать, чтобы не было комочков.

Добавьте в тесто оставшуюся минеральную воду и тщательно перемешайте. В массу влейте подсолнечное масло. Перемешайте, не взбивая.

Перед выпеканием первого блинчика разогретую сковороду смажьте маслом. Для остальных блинов смазывать не надо.