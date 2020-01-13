ТОП-стильных моделей женских часов от ведущих производителей

Часы — стильный аксессуар, способный привнести изюминку в любой образ. В нашей статье мы собрали лучшие женские модели, которые будут актуальны не один сезон.

Ulysse Nardin Diver Lady

Часы Улис Нардин Diver Lady созданы для настоящих леди — нежных, элегантных, утонченных, как и сами часы. Они выполнены из стали. Холодный блеск металла красиво оттеняет перламутровый циферблат, декорированный бриллиантами. Белый каучуковый ремешок гармонично дополняет всю композицию, он также щедро украшен бриллиантами в количестве 80 штук. Модель смотрится изящно на женском запястье, поскольку оснащена сверхтонким механизмом.

Breitling Galactic Lady

Часы Брайтлинг Galactic Lady настоящая находка для модниц, ведь они соответствуют всем последним тенденциям. Корпус выполнен из стали и розового золота. Теплый и холодный металл создают некий контраст, что смотрится очень эффектно. Изящный циферблат изготовлен с использованием перламутрового цвета и бриллиантов. Интересно, что покупателю на выбор предлагается ремешок из телячьей кожи, ремешок из кожи ящерицы и стальной браслет.

Breguet Classique Diamonds

Оригинальные часы Брегет Classique Diamonds созданы для любительниц классики. Они имеют лаконичный и элегантный дизайн, благодаря чему дополнят абсолютно любой образ. Корпус часов выполнен из розового золота и щедро украшен россыпью крупных бриллиантов. Жемчужный циферблат красиво мерцает, оттеняя блеск драгоценных камней. Модель дополнена качественным ремешком из крокодиловой кожи, который имеет красивый шоколадный оттенок.

Ulysse Nardin Classico Lady

Часы Ulysse Nardin Classico Lady — еще один вариант для тех представительниц прекрасного пола, которые отдают предпочтение вечной классики. Деловой стиль часов прекрасно подходит для повседневной носки. Корпус и браслет выполнены из стали, а очертание серебристого циферблата подчеркнуто бриллиантовым безелем.

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