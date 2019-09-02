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2 сентября 19°C

Топовый российский боксер отдыхает в «бомбовском месте» на Алтае

Известный российский боксер-профессионал Сергей Ковалев приехал отдохнуть на Алтай и остановился в Altay Village на Телецком озере. В Instagram-stories он уже запостил невероятный закат и поделился первыми впечатлениями. Место — бомбовское, пришел к выводу спортсмен.

Боксер Сергей Ковалев.
Боксер Сергей Ковалев.
www.instagram.com/sergeykrusherkovalev/

Ковалев отдыхает с женой и детьми. По дороге на Телецкое он снял деревенские виды и отметил, что дома в селе то большие, то маленькие: «вот такой разнокалиберный народ в российской глубинке».

В следующих stories боксер показал малиновый закат над гладью озера. На утро спортсмен решил отправиться на пробежку.

«Какой кайф бежать по алтайскому лесу. Тишина, птички поют», — комментирует Ковалев.

Комментаторы в Instagram советуют ему также обратить внимание на небо. На Алтае оно особенно звездное, отмечают подписчики.

«Орехов там набери, трав там разных, у шаманов узнай рецепты … И все Канелло в ауте будет, тогда и Уорд заикаться начнёт», — советуют поклонники.

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