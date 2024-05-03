Торты, пирожные и конфеты. Как поздравить кондитера в смс, прозе и стихах

Как сладко, но не приторно, поздравить кондитера в смс
Кондитер не просто работа —
Искусство творить чудеса,
И все от пирожных до торта
Он может создать на глазах.
Я жизни желаю вам сладкой
Как все, что готовите вы,
Удачи, добра и достатка,
И нежной, взаимной любви!
С Днем кондитера позвольте
От души поздравить вас!
В деле вы бесспорный профи,
Вы в десертах просто ас.
Вдохновения желаю,
Новых вкусных вам затей,
Сладкой жизни и прекрасных,
Фантастических идей.
Сладких дней, как шоколадка
Или как клубничный торт!
Пусть проходят будни гладко,
Пусть во всех делах везет!
Нет кондитера прекрасней,
Создаешь ты чудеса.
Пусть любовь, добро и счастье
Тебе дарят небеса!
У тебя работа — сказка,
Ты — кондитер, мастер счастья,
Ведь спасут твои шедевры
От уныния и несчастья.
В День кондитера желаю,
Радости и вдохновения,
Пусть работа окрыляет,
Дарит светлые мгновения.
Как воздушно поздравить кондитера в прозе
С Днем кондитера! Желаю не печь, а создавать настоящие шедевры сладкого искусства. Желаю не работать, а творить. Желаю не просто жить, а наслаждаться каждым сладким мгновением своей жизни. Пусть каждая идея, каждая мечта воплощаются в реальное чудо. Пусть каждый день дарит успех, признание таланта, удачу и любовь!
Поздравляю с праздником сладости и красоты — с Днем кондитера! Желаю воздушных, как бисквит, мечтаний и вкусных, как сливочный крем, мгновений жизни. Пусть твои кондитерские шедевры всем приходятся по вкусу. Пусть всегда у тебя будет масса креативных идей и возможностей для их воплощения!
Поздравляю с Днем кондитера и от души желаю воздушных мечтаний и сладких мгновений жизни, волшебного настроения и ярких эмоций, вкусных идей и невероятных шедевров твоего кондитерского искусства. Желаю постоянно совершенствовать свой «сладкий» талант и каждый день встречать только с улыбкой.
Как вкусно поздравить кондитера в стихах
Кондитер не просто работа —
Искусство творить чудеса,
И все от пирожных до торта
Он может создать на глазах.
Я жизни желаю вам сладкой
Как все, что готовите вы,
Удачи, добра и достатка,
И нежной, взаимной любви!
С Днем кондитера сегодня
Поздравляю мастеров,
Каждый будет пусть успешен,
Вдохновен, всегда здоров.
Сладкое искусство ваше,
Пусть несет лишь позитив,
Проявлять желаю в деле
Творчество и креатив.
Пусть фантазия бушует,
В сфере сахарных идей,
Шоколадных, мармеладных
Я желаю вам затей.
Шедевры сладкие творить
Умеешь ты, ведь ты эксперт!
Приятно может удивить
Любой твой вкусненький десерт!
Твои пирожные шикарны,
И торты дарят наслаждение!
Тебе все очень благодарны
За эти сладкие творения!
Прошу тебя, всегда твори,
Люби родное сердцу дело,
И только радость всем дари,
Чтобы душа от счастья пела!
Я сегодня поздравляю
С Днем кондитера тебя!
Вдохновения желаю
В твоих сладеньких делах.
Пусть всегда с тобою будут
Креатив и 100 идей!
Ну а люди не забудут
Результат твоих затей.
Да пусть с полок не исчезнут
Марципан, агар-агар,
Бизнес твой пусть только крепнет,
Торты — ходовой товар!
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