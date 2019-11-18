31 октября 2019 года состоялось торжественное награждение предприятий Алтайского края — победителей региональных конкурсов качества «Лучший алтайский товар 2019 года» и «Лучшая услуга 2019 года» , что уже в 22 раз прошли в нашем крае в рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» под девизом: «КАЧЕСТВО +БЕЗОПАСНОСТЬ=КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ!».

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России», инициированный Госстандартом России, Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества», общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация качества», редакционно-издательским агентством «Стандарты и качество», учрежден в 1998 году. Конкурс состоит из двух этапов: регионального и федерального.

Для многих предприятий победа в региональных конкурсах стала ступенью на всероссийский и международный уровень, открыла дорогу на мировые рынки, дала импульс для расширения производства, ассортимента и сбыта продукции. Среди победителей — и безусловные флагманы экономики региона, и предпринимательские структуры, недавно вышедшие на рынок.

За всю историю финалистами региональных конкурсов в Алтайском крае стали 2353 наименования продукции и услуг от 1074 компаний. Из них 693 наименования завоевали титулы лучших товаров России и получили право использования хорошо узнаваемого логотипа Программы.

Участниками региональных конкурсов качества в этом году стали 23 компании края с 46 товарами и 3 услугами. Все они были высоко оценены экспертной комиссией и получили звание лауреатов и дипломантов.

На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» от Алтайского края в этом году вышли 20 компаний края с 42 товарами и 1 услугой. Продукция и услуги, представленные в федеральном этапе, также прошли серьезный отбор экспертами: 15 из них стали лауреатами, 28 — дипломантами, почётного диплома «Золотая сотня» удостоена обувь детская ортопедическая профилактическая «Барнаульского» филиала ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России, также продукция этого предприятия награждена Призом «С заботой о детстве».

Ежегодно алтайские производители представляют широкий спектр высококачественных товаров и услуг по всем номинациям конкурса. Но стабильно наиболее широко представлена пищевая отрасль. Который год подряд три четверти товаров, представленных на конкурс — продовольственные. Награды в номинации «Продовольственные товары» победителям вручил начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Александрович Большаков.

Победители в номинациях «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги для населения» получили награды из рук директора Департамента экономического развития Алтайской торгово-промышленной палаты Юлии Владимировны Пономарёвой и директора Краевого автономного учреждения «Алтайский центр кластерного развития» Кореннова Сергея Александровича.

Председатель региональной комиссии по качеству Алтайского края Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» Сергей Григорьевич Мошкарёв вручил персональные награды, специально учрежденные дирекцией Программы «100 лучших товаров России», руководителям предприятий и организаций за большой личный вклад в улучшение качества и высокие достижения в области безопасности отечественных товаров — Почетный знак «За достижения в области качества». Особое место занимают предприятия, которые стремятся из года в год участвовать в конкурсах, подтверждая тем самым статус лидеров в борьбе за качество, как на региональном, так и на федеральном уровне. Именно из таких предприятий формируется список «Золотые бренды Алтая». В этом году в список вошло — 10 компаний края. Этой группе предприятий дипломы вручил Юрий Петрович Пургин, член Алтайского союза предпринимателей и генеральный директор Издательского Дома «Алтапресс», который является информационным партнером конкурсов.

Конкурс 2019 года еще раз подтвердил высокий уровень товаропроизводителей Алтайского края и готовность наших предприятий к выпуску востребованной и конкурентоспособной продукции.

Организаторы конкурсов в Алтайском крае:

Некоммерческое партнерство «Алтайский союз предпринимателей»

ООО «Современные выставочные технологии»

Соорганизаторы конкурсов:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Алтайскому краю

Отдел ( инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай , СМТУ Росстандарта

инспекция) государственного надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай СМТУ Росстандарта ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации , метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай»

метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай» Алтайская торгово-промышленная палата

ООО «Алтайсертифика»

Союз промышленников Алтайского края

ФГБУ Центр агрохимической службы «Алтайский»

Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Партнеры конкурсов:

Союз зернопереработчиков Алтая

Алтайская региональная ассоциация «Алтайское гостеприимство»

НП «Алтайская Гильдия пекарей и кондитеров»

ИД «Алтапресс»

Звания «Лауреат конкурсов 2019 года» удостоены товары и услуги:

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Макаронные изделия группы «В» высший сорт ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной и смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления оладий из муки пшеничной и смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Полнорационный экструдированный комбикорм для щенков , активных и взрослых собак в ассортименте ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

активных и взрослых собак в ассортименте ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Мороженое пломбир ванильный ТМ «Алтайская буренка» ( ООО «Алтайхолод»)

ООО «Алтайхолод») Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ «Настоящий» ( ООО Алтайхолод")

ООО Алтайхолод") Мороженое пломбир крем-брюле в вафельном стаканчике ТМ «Алтайская буренка» ( ООО «Алтайхолод»)

ООО «Алтайхолод») Напиток безалкогольный газированный «Имбирный шейк» ТМ «Good Stripes» ( ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод») Безалкогольный сильногазированный напиток «Вишневый аромат» ( ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»)

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод») Безалкогольный сильногазированный напиток «Коктейль Мохито со вкусом арбуза» ( ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»)

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод») Квас «Отчий дом» фильтрованный пастеризованный ( ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»)

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод») Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор»)

ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор») Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт ( ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор»)

ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор») Хлопья овсяные «Геркулес» ( ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор»)

ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор») Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер» ( ООО «НПП «Интер-Масло»)

ООО «НПП «Интер-Масло») Сыр «Сливочный» ( ООО «Троицкий маслосыродел» — ТМ «Киприно»)

ООО «Троицкий маслосыродел» — ТМ «Киприно») Масло сливочное фасованное «Алтайское» с массовой долей жира 82% ( ООО «Кипринский молочный завод" — ТМ «Киприно»)

ООО «Кипринский молочный завод" — ТМ «Киприно») Сыр «Алтайский Gold» ( ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно»)

ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно») Сыр «Алтайский Premium» ( ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно»)

ООО «Третьяковский маслосырзавод» — ТМ «Киприно») Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( АО «Мельник»)

АО «Мельник») Макаронные изделия группы «В» высший сорт ( АО «Мельник»)

АО «Мельник») Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( ООО «Ребрихинская продовольственная компания»)

ООО «Ребрихинская продовольственная компания») Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт ( ООО «Ребрихинская продовольственная компания»)

ООО «Ребрихинская продовольственная компания») Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт ( ООО «Ребрихинская продовольственная компания»)

ООО «Ребрихинская продовольственная компания») Семена льна масличного «Славица» ( ООО «Свеча»)

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения»

Стальная тентовая конструкция СТК ( ООО «Алтай-Тент»)

ООО «Алтай-Тент») Плита древесно-стружечная ( ООО «Алтай-Форест»)

ООО «Алтай-Форест») Пеллеты ( ООО «Алтай-Форест»)

ООО «Алтай-Форест») Половая рейка ( ООО «Алтай-Форест»)

ООО «Алтай-Форест») Герметик бортов для устранения утечек между диском и бортом бескамерных шин ( ООО «Барнаульский химический завод»)

ООО «Барнаульский химический завод») Пластыри резинокордные радиальные с прослоечной резиной ( термо) ПРТ-14; ПРТ-15; ПРТ-19−1; ПРТ-20−1 ( ООО «Барнаульский химический завод»)

термо) ПРТ-14; ПРТ-15; ПРТ-19−1; ПРТ-20−1 ООО «Барнаульский химический завод») Мебельный щит клееный ( ООО «Бийский лесхоз»)

ООО «Бийский лесхоз») Тетранитрат пентаэритрита марок «ТЭН», «Ш», «ВД» ( ФКП «Бийский олеумный завод»)

ФКП «Бийский олеумный завод») Заряды подрывные ( шашка-детонатор литая ПТ-П) ( ФКП «Бийский олеумный завод»)

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

Обувь детская ортопедическая профилактическая ( «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России)

«Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России) Средство для чистки сантехники «Санчист», ТМ «Выгодная уборка», 750 мл ( РК) ( ООО «Ренессанс Косметик»)

РК) ООО «Ренессанс Косметик») Обувь валяная грубошерстная ( «Мамонтовские валенки») ( ООО «Руно»)

Конкурсная номинация «Услуги для населения»

Медицинская реабилитация по профилю «нарушение функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы ( состояние после ампутации верхних и ( или) нижних конечностей)» ( «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России)

состояние после ампутации верхних и или) нижних конечностей)» «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России) Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания ( ООО «Отель Беловодье»)

ООО «Отель Беловодье») Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг ( ООО «Услуга +")

Звания «Дипломант I степени конкурсов 2019 года» удостоены товары:

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( ОЗП АО «Грана" — ООО «Краснощековская мельница»)

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

Литая чугунная посуда ( Гриль-жаровня «Сибирячка» и Сковорода «Гриль-газ»)(АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»)

Всероссийский конкурс Программы

«100 лучших товаров России»

Почётный диплом «Золотая сотня» и приз «С заботой о детстве»

Обувь детская ортопедическая профилактическая ( «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России)

«Лауреат»

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Мороженое пломбир ванильный ТМ «Алтайская буренка» ( ООО «Алтайхолод»)

ООО «Алтайхолод») Напиток безалкогольный газированный «Имбирный шейк» ТМ «Good Stripes» ( ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод») Пивной напиток «Weisgut» ( ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»)

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод») Безалкогольный сильногазированный напиток «Вишневый аромат» ( ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»)

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод») Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор»)

ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор») Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( АО «Мельник»)

АО «Мельник») Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ( ООО «Ребрихинская продовольственная компания»)

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения»

Стальная тентовая конструкция СТК ( ООО «Алтай-Тент»)

ООО «Алтай-Тент») Плита древесно-стружечная ( ООО «Алтай-Форест»)

ООО «Алтай-Форест») Пластыри резинокордные радиальные с прослоечной резиной ( термо) ПРТ-14; ПРТ-15; ПРТ-19−1; ПРТ-20−1 ( ООО «Барнаульский химический завод»)

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»

Обувь детская ортопедическая профилактическая ( «Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России)

«Барнаульский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России) Средство для чистки сантехники «Санчист», ТМ «Выгодная уборка», 750 мл ( РК) ( ООО «Ренессанс Косметик»)

Конкурсная номинация «Услуги для населения»

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания ( ООО «Отель Беловодье»)

«Дипломант»

Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

Макаронные изделия группы «В» высший сорт ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления блинчиков из муки пшеничной и смесь для приготовления блинчиков из ржано-пшеничной муки ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Концентраты пищевые. Полуфабрикат мучных изделий на сухом цельном молоке: смесь для приготовления оладий из муки пшеничной и смесь для приготовления оладий из муки пшеничной с добавлением овсяных хлопьев ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Полнорационный экструдированный комбикорм для щенков , активных и взрослых собак в ассортименте ( ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова)

активных и взрослых собак в ассортименте ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова) Мороженое пломбир ванильный в вафельном стаканчике ТМ «Настоящий» ( ООО Алтайхолод»)

ООО Алтайхолод») Мороженое пломбир крем-брюле в вафельном стаканчике ТМ «Алтайская буренка» ( ООО «Алтайхолод»)

ООО «Алтайхолод») Безалкогольный сильногазированный напиток «Коктейль Мохито со вкусом арбуза» ( ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»)

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод») Квас «Отчий дом» фильтрованный пастеризованный ( ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»)

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод») Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт ( ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор»)

ОЗП АО «Грана» — ЗАО «Табунский элеватор») Хлопья овсяные «Геркулес» ( ОЗП АО «Грана"-ЗАО «Табунский элеватор»)

ОЗП АО «Грана"-ЗАО «Табунский элеватор») Масло подсолнечное нерафинированное высший сорт «Интер» ( ООО «НПП «Интер-Масло»)

ООО «НПП «Интер-Масло») Сыр «Сливочный» ( ООО «Троицкий маслосыродел» — ТМ «Киприно»)

ООО «Троицкий маслосыродел» — ТМ «Киприно») Масло сливочное фасованное «Алтайское» с массовой долей жира 82% ( ООО «Кипринский молочный завод" — ТМ «Киприно»)

ООО «Кипринский молочный завод" — ТМ «Киприно») Макаронные изделия группы «В» высший сорт ( АО «Мельник»)

АО «Мельник») Мука пшеничная хлебопекарная первый сорт ( ООО «Ребрихинская продовольственная компания»)

ООО «Ребрихинская продовольственная компания») Мука пшеничная хлебопекарная второй сорт ( ООО «Ребрихинская продовольственная компания»)

ООО «Ребрихинская продовольственная компания») Семена льна масличного «Славица» ( ООО «Свеча»)

Конкурсная номинация «Продукция производственно-технического назначения»

Пеллеты ( ООО «Алтай-Форест»)

ООО «Алтай-Форест») Половая рейка ( ООО «Алтай-Форест»)

ООО «Алтай-Форест») Герметик бортов для устранения утечек между диском и бортом бескамерных шин ( ООО «Барнаульский химический завод»)

ООО «Барнаульский химический завод») Мебельный щит клееный ( ООО «Бийский лесхоз»)

ООО «Бийский лесхоз») Тетранитрат пентаэритрита марок «ТЭН», «Ш», «ВД» ( ФКП «Бийский олеумный завод»)

ФКП «Бийский олеумный завод») Заряды подрывные ( шашка-детонатор литая ПТ-П) ( ФКП «Бийский олеумный завод»)

Конкурсная номинация «Промышленные товары для населения»