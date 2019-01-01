Торжество Пресвятой Богородицы 2019: что верующие обязательно должны сделать в праздник

Торжество Пресвятой Богородицы: история и суть католического праздника
Праздник Торжество Пресвятой Богородицы посвящен Деве Марии. Его отмечали 1 января еще в VI веке. Затем, в XIII и XIV веках этот праздник вытеснил другой — Обрезание Господне, который тоже празднуют 1 января.
В 1931 году в католической церкви 11 октября вели новый праздник Материнства Пресвятой Девы. Но впоследствии его отменили и снова установили Торжество Пресвятой Богородицы 1 января.
Это приняли не все верующие. Католики-традиционалисты по-прежнему празднуют 1 января только Обрезание Господне, а праздник Материнства Пресвятой Девы отмечают 11 октября.
Богослужебные тексты 1 января подчеркивают: Бог облекся в человеческое естество в лоне матери Марии, чтобы приобщить всех людей к Божеству.
Что нужно делать в праздник Торжества Пресвятой Богородицы?
Торжество Пресвятой Богородицы входит в число «обязательных» праздников: это значит, что 1 января верующие обязательно должны посетить мессу.