Торжество Пресвятой Богородицы 2019: что верующие обязательно должны сделать в праздник

1 января 2019 католики празднуют Торжество Пресвятой Богородицы. Это ежегодный праздник, который имеет наивысший статус. Событие завершает Октаву Рождества (период между 25 декабря и 1 января). Рассказываем, в чем суть католического праздника и как правильно провести 1 января.