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Торжество Пресвятой Богородицы 2019: что верующие обязательно должны сделать в праздник

1 января 2019 католики празднуют Торжество Пресвятой Богородицы. Это ежегодный праздник, который имеет наивысший статус. Событие завершает Октаву Рождества (период между 25 декабря и 1 января). Рассказываем, в чем суть католического праздника и как правильно провести 1 января.

Дева Мария
Дева Мария
СС0

Торжество Пресвятой Богородицы: история и суть католического праздника

Праздник Торжество Пресвятой Богородицы посвящен Деве Марии. Его отмечали 1 января еще в VI веке. Затем, в XIII и XIV веках этот праздник вытеснил другой — Обрезание Господне, который тоже празднуют 1 января.

В 1931 году в католической церкви 11 октября вели новый праздник Материнства Пресвятой Девы. Но впоследствии его отменили и снова установили Торжество Пресвятой Богородицы 1 января.

Это приняли не все верующие. Католики-традиционалисты по-прежнему празднуют 1 января только Обрезание Господне, а праздник Материнства Пресвятой Девы отмечают 11 октября.

Богослужебные тексты 1 января подчеркивают: Бог облекся в человеческое естество в лоне матери Марии, чтобы приобщить всех людей к Божеству.

Пасха. Ангел. Католическая церковь
Пасха. Ангел. Католическая церковь
ССО

Что нужно делать в праздник Торжества Пресвятой Богородицы?

Торжество Пресвятой Богородицы входит в число «обязательных» праздников: это значит, что 1 января верующие обязательно должны посетить мессу.

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