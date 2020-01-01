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Торжество Пресвятой Богородицы: в чем суть праздника и почему не все верующие согласны его отмечать

1 января католики празднуют Торжество Пресвятой Богородицы. Это ежегодный праздник, который имеет наивысший статус и завершает Октаву Рождества (период между 25 декабря и 1 января).

Католическая церковь. Свет
Католическая церковь. Свет
ССО

Торжество Пресвятой Богородицы

Торжество Пресвятой Богородицы — важный праздник у западных христиан, посвященный Деве Марии, пишет sib-catholic.ru. В этот день верующие обязаны посещать мессу, т.к. событие входит в число «обязательных» праздников.

Богослужебные тексты 1 января подчеркивают: Бог пришел на землю, чтобы приобщить всех людей к Божеству.

Дева Мария
Дева Мария
СС0

Торжество Пресвятой Богородицы отмечали 1 января еще в VI веке, пишет wikipedia.org. Затем, в XIII и XIV веках этот праздник вытеснил другой — Обрезание Господне, который тоже празднуют 1 января. В 1931 году в католической церкви 11 октября вели новый праздник Материнства Пресвятой Девы. Но впоследствии его отменили и снова установили Торжество Пресвятой Богородицы 1 января.

Это приняли не все верующие. Католики-традиционалисты по-прежнему празднуют 1 января только Обрезание Господне, а праздник Материнства Пресвятой Девы отмечают 11 октября.

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