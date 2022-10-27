27 октября на Руси прозвали Параскевой Грязнухой. Еще его называли Параскева Пятница, Льняница. Православная церковь чтит память Параскевы Сербской. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Параскевы Грязнухи

Такое забавное название этот день получил не просто так. Поздняя осень приносит с собой холода, слякоть и непроходимую грязь. И людям было очень тяжело дойти чистыми хотя бы до соседнего дома.

Параскеву считали покровительницей женского труда и рукоделия. Женщины начинали мять и трепать лен. А после устраивали «льняные смотрины» — показывали друг-другу лен и хвастались рукоделием.

Молодые девушки старались показать свое искусство холостякам и будущим свекровям.

Традиционное блюдо на столе — каша из пшеницы нового урожая, заправленная льняным маслом.

Что запрещено 27 октября?

Не стоит расчесывать волосы — к болезни.

Не стоит начинать новых и важных дел — удачи не будет.

Не рекомендуется мыться и купать детей — к проблемам со здоровьем.

Не лучший день , чтобы отправляться в дальние путешествия — они будут полны препятсвий.

чтобы отправляться в дальние путешествия — они будут полны препятсвий. Одиноким девушкам и женщинам лучше не проводить время в одиночестве.

Девушка. Волосы. Ветер. CC0

Приметы Льняницы