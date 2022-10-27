27 октября
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Жизнь

Традиции Параскевы Грязнухи — приметы и запреты 27 октября

27 октября на Руси прозвали Параскевой Грязнухой. Еще его называли Параскева Пятница, Льняница. Православная церковь чтит память Параскевы Сербской. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Ребенок играет в луже.
Ребенок играет в луже.
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Традиции Параскевы Грязнухи

Такое забавное название этот день получил не просто так. Поздняя осень приносит с собой холода, слякоть и непроходимую грязь. И людям было очень тяжело дойти чистыми хотя бы до соседнего дома.

Параскеву считали покровительницей женского труда и рукоделия. Женщины начинали мять и трепать лен. А после устраивали «льняные смотрины» — показывали друг-другу лен и хвастались рукоделием.

Молодые девушки старались показать свое искусство холостякам и будущим свекровям.

Традиционное блюдо на столе — каша из пшеницы нового урожая, заправленная льняным маслом.

Масличный лен.
Масличный лен.
www.pexels.com/ru-ru/

Что запрещено 27 октября?

  • Не стоит расчесывать волосы — к болезни.
  • Не стоит начинать новых и важных дел — удачи не будет.
  • Не рекомендуется мыться и купать детей — к проблемам со здоровьем.
  • Не лучший день, чтобы отправляться в дальние путешествия — они будут полны препятсвий.
  • Одиноким девушкам и женщинам лучше не проводить время в одиночестве.
Девушка. Волосы. Ветер.
Девушка. Волосы. Ветер.
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Приметы Льняницы

  • Если на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
  • Яркое звездное небо — к богатому урожаю.
  • Вороны раскаркались — к оттепели.
  • Лес инеем покрылся — в следующем году овес уродится.
  • Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.
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