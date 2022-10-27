Традиции Параскевы Грязнухи
Такое забавное название этот день получил не просто так. Поздняя осень приносит с собой холода, слякоть и непроходимую грязь. И людям было очень тяжело дойти чистыми хотя бы до соседнего дома.
Параскеву считали покровительницей женского труда и рукоделия. Женщины начинали мять и трепать лен. А после устраивали «льняные смотрины» — показывали друг-другу лен и хвастались рукоделием.
Молодые девушки старались показать свое искусство холостякам и будущим свекровям.
Традиционное блюдо на столе — каша из пшеницы нового урожая, заправленная льняным маслом.
Что запрещено 27 октября?
- Не стоит расчесывать волосы — к болезни.
- Не стоит начинать новых и важных дел — удачи не будет.
- Не рекомендуется мыться и купать детей — к проблемам со здоровьем.
- Не лучший день, чтобы отправляться в дальние путешествия — они будут полны препятсвий.
- Одиноким девушкам и женщинам лучше не проводить время в одиночестве.
Приметы Льняницы
- Если на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
- Яркое звездное небо — к богатому урожаю.
- Вороны раскаркались — к оттепели.
- Лес инеем покрылся — в следующем году овес уродится.
- Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.