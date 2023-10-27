Традиции Параскевы Грязнухи - приметы и запреты 27 октября

Традиции Параскевы Грязнухи
Параскеву считали покровительницей женского труда и рукоделия. Женщины начинали мять и трепать лен. А после устраивали "льняные смотрины" — показывали друг-другу лен и хвастались рукоделием.
Молодые девушки старались показать свое искусство холостякам и будущим свекровям.
Традиционное блюдо на столе — каша из пшеницы нового урожая, заправленная льняным маслом.
Масличный лен.
https://www.pexels.com/ru-ru/
Что запрещено 27 октября?
- Не стоит расчесывать волосы — к болезни.
- Не стоит начинать новых и важных дел – удачи не будет.
- Не рекомендуется мыться и купать детей – к проблемам со здоровьем.
- Не лучший день, чтобы отправляться в дальние путешествия — они будут полны препятсвий.
- Одиноким девушкам и женщинам лучше не проводить время в одиночестве.
Девушка. Волосы. Ветер.
CC0
Приметы Льняницы
- Если на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
- Яркое звездное небо – к богатому урожаю.
- Вороны раскаркались – к оттепели.
- Лес инеем покрылся – в следующем году овес уродится.
- Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.