Традиции точности. Как барнаульский завод «Ротор» выпускает товары, с которыми домашние дела становятся легче

Сотрудники приборостроительного предприятия «Ротор» с гордостью говорят, что родной продукцией пользуются и дома. «У меня наша сушилка уже пять лет исправно служит — сухофрукты на зиму делаем», — рассказывает с улыбкой один из сотрудников.

1958 год. ЦК КПСС и Совет Министров СССР решают, что Барнаулу нужно предприятие, специализирующееся на электротехнической продукции. Весной следующего года стартовали строительные работы. А спустя еще три года, в 1962-ом, на заводе началось активное производство.

Дальше, в 1965 году, «Ротор» начал создавать сложное навигационное оборудование, в том числе для морских и речных судов, ледоколов.

С 1984 года на заводе начинается новый этап в истории предприятия — частичный переход к товарам народного потребления.

О них мы сегодня и расскажем. Но прежде отметим, что «Ротор» за годы своей работы на этом поприще получил множество наград. Среди них неоднократные победы в конкурсе «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края», Диплом лауреата «100 лучших товаров России». А также диплом: «Лучшее российское предприятие. Динамика, эффективность, ответственность».

Началось все с электромясорубки шнекового типа. У нее широкий функционал. Можно приготовить фарш из мяса, рыбы или грибов, сформировать тесто для кондитерских изделий. Также ее можно использовать в качестве соковыжималки. Всё решают специальные насадки.

Корпус изделия и приемный лоток выполнены в классическом белом цвете. Устойчивость обеспечивают прорезиненные ножки.

Так, мясорубка от барнаульского завода «Ротор» позволяет прокрутить 35 кг фарша за час. При этом, потребление электричества небольшое — от 300 до 1200 Вт. Устройство прослужит не менее десяти лет, гарантия на него — один год.

Всего представлено 12 наименований данного товара. Каждый вид мясорубки может быть укомплектован четырьмя насадками.

Следующий продукт, без которого сложно представить себе заготовки на зиму — электросушилка.

С ее помощью можно высушить овощи, фрукты, грибы, зелень, мясо, а также другие продукты. Так они надолго сохранят свои полезные свойства и вкус. Еще на ней можно приготовить домашнюю лапшу, сухарики или вяленую рыбу — точно вкуснее магазинных.

Сушилка укомплектована тремя или пятью решетами, которые можно легко убрать или установить. Так что места хватит на все продукты.

Новинки и флагманы

Также на заводе нам рассказали про новинку — сушилку с электронным управлением. Параметры работы устройства пользователь может задать самостоятельно, в зависимости от цели.

На разработку нового продукта потребовалось около года. Ранее завод получал запросы от потребителей и реализовал их.

Также «Ротор» выпускает для фермерского хозяйства электросепараторы и зернодробилки. Первый способен разделить цельное молоко на сливки и обезжиренное молоко. Вместе с тем аппарат очищает продукт от примесей, оставшихся после сцеживания. Это позволяет сделать его более качественным и полезным.

Электросепаратор позволяет в домашних условиях переработать 55 литров молока в час. Мощность — 100 вт. Срок службы — 10 лет. Сейчас ведутся работы по модернизации модели и дополнению в ассортимент более производительного сепаратора.

Что касается зернодробилки, это чудо техники измельчает зерно до корма для птиц и домашних животных. Производительность впечатляющая — 300 кг сырья в час.

Еще одна из важных сфер деятельности приборостроительного завода — производство медицинской техники. Аппарат «Ультратон» выпускается заводом уже более 25 лет. Актуальность прибора обусловлена его уникальностью и разнообразием его лечебного и косметологического применения. Ультрафиолетовый облучатель «Катунь», рекомендованный для профилактики и лечения ОРВИ. Компрессорный небулайзер «Ротор Бриз» — универсальный прибор для лечения и профилактики инфекционных, простудных и хронических заболеваний дыхательных путей. Среди новинок — магнитотерапевтический аппарат «Магнолия». Цена его, отмечают представители компании, гораздо ниже, чем у конкурентов.

Медицинские изделия включены в реестр Росздравнадзора. Барнаульский завод «Ротор»

Цикл производства

Перед тем, как отправиться к потребителю, товар проходит большой путь. Он начинается с анализа рынка. Затем разрабатывается техническое задание.

Когда все согласовано с соответствующими отделами предприятия, на свет появляется макет будущего продукта, а также 3D модель.

После производства и сборки следуют испытания. Это очень важный этап, во время которого 10−15 опытных моделей проходят тестирование. Если все в порядке, решается вопрос о серийном выпуске товара.

Отметим, что все свои продукты «Ротор» производит на основании ГОСТов и других нормативных документов. Все товары имеют сертификаты качества, декларации о соответствии. Медицинские изделия включены в реестр Росздравнадзора.

Отдельно следует сказать о сырье. Ведь в изготовлении используется множество деталей — как из металла, так и из пластмассы.

Поставщиков, как отмечают в компании, очень много. Все необходимые материалы сертифицированы. Отметим, что пластик, который используется при создании электросушилок и мясорубок — пищевой. Следовательно, безопасный для взаимодействия с продуктами питания.

Отвечая на актуальный сегодня вопрос об импортозамещении, можно утверждать, что техника от завода «Ротор» ни в чем не уступает иностранным конкурентам. На предприятии считают, что продукция алтайского производителя давно заняла свою нишу и завоевала уважение потребителя.

Так, за девять месяцев 2022 года реализовано 50 тыс. электромясорубок, 70 тыс. электросушилок марки «Ротор» по всей России. Активно продолжаются разработки новой техники народного пользования.

Конечно, огромное значение для любого предприятия имеет оборудование. «Ротор» использует более тысячи его разнообразных единиц. Многие из них функционируют еще с советских времен. Весь секрет — в бережной эксплуатации, регулярном техосмотре и своевременной замене отдельных комплектующих. Этим на заводе занимается специальный отдел.

Все для людей

Сегодня на приборостроительном заводе «Ротор» трудятся 908 человек. Особая гордость компании — семейные династии работников. Общий трудовой стаж некоторых достигает более 200 лет.

Это неудивительно. Ведь компания создает все условия для того, чтобы сотрудникам было комфортно. От столовой, где полноценный и вкусный обед можно купить меньше, чем за 100 рублей, до аллеи на территории предприятия. Дубы, сосны, симпатичный зеленый газон и лавочки для отдыха, а еще качели.

На заводе всячески реализуют профессиональный потенциал сотрудников. Молодых специалистов привлекают и удерживают доплатами к основному окладу. А опытные коллеги передают свои навыки.

Также на практику ежегодно приходят студенты краевых учебных заведений. Молодежь может освоить целый ряд актуальных для «Ротора» профессий, чтобы в дальнейшем трудоустроиться.

По поводу стабильной зарплаты и соблюдения всех прав переживать не придется. «Ротор» гарантирует сотрудникам всестороннюю поддержку в решении не только профессиональных, но даже и личных проблем.

Адрес: г. Барнаул, Лесной тракт, 63.

Тел. (3852) 57−94−20

Сайт: apzrotor.ru

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