«Огненный ад» на космодроме «Плесецк»: почему запуск ракеты привел к гибели десятков людей

18 марта 1980 года на космодроме «Плесецк» при подготовке к пуску взорвалась ракета-носитель «Восток-2М». В этой катастрофе десятки людей погибли или получили серьезные ожоги. Что случилось в тот день на стартовой площадке и почему причину трагедии установили только спустя более 15 лет — в материале altapress.ru.

Что случилось на космодроме «Плесецк»: хронология событий

Ракету-носитель «Восток-2М» с космическим аппаратом должны были запустить в 21:16 18 марта 1980 года с пусковой установки космодрома «Плесецк». Незадолго до этого, ракету-носитель установили в стартовое сооружение и начали заправлять компонентами ракетного топлива, пишет газета «Военно-промышленный курьер». Первым делом заполнили баки горючего, а после началась заправка жидким кислородом, жидким азотом и перекисью водорода, говорится на сайте plesetzk.ru.

По словам полковника Сергея Иванова, заправку окислителем один раз приостановили из-за появления течи жидкого кислорода в третьей ступене.

«Подобные течи окислителя имели место и раньше, так как этот узел никогда не славился герметичностью. Для устранения течи на пятую площадку фермы обслуживания (откидывающие опоры для обслуживания ракеты по периметру, устройства для доставки грузов, инструментов и экипажа — прим ред.) были доставлены необходимые инструменты, но каких-либо действий по устранению течи не предпринималось. В 18:20 заправка была возобновлена, и к моменту окончания заправки окислителем третьей ступени, когда в 18:57 заправочные насосы перешли на малый расход, течь кислорода практически прекратилась», цитирует слова Иванова «Коммерсантъ».

В 19:01 яркая вспышка осветила местность и огонь охватил пусковую установку. За 30 секунд произошло несколько взрывов, которые полностью уничтожили ракету. Как пишет «Военно-промышленный курьер», смесь из 73 т керосина и 179 т жидкого кислорода «превратила стартовый комплекс в огненный ад».

«Даже когда я выпрыгнул на „0“ и увидел горящий старт, подумал, что сейчас мы все потушим и запустим. Но огонь был такой мощный, что фермы обслуживания погнулись и стали похожи на сгоревшие бенгальские огни. Тем не менее даже в таком аду шла работа по предотвращению новых очагов», — рассказал Владимир Иванов (в 1980 году был начальником полигона), пишет «Военно-промышленный курьер».

В момент катастрофы на своих рабочих местах находился 141 человек. В результате пожара погибло 44 человека, 43 человека получили серьезные ожоги. После катастрофы на космодроме «Плесецк» их доставили в госпиталь, четыре человека впоследствии скончались, пишет wiki.

Почему произошла трагедия на космодроме «Плесецк»

Для выяснения причин трагедии привлекли ведущих ученых, специалистов, испытателей ракетно-космической техники из Министерства обороны и Академии наук СССР.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк. Mil.ru , CC BY 4.0 , commons.wikimedia.org

Определить причины катастрофы было сложно из-за того, что не могли выяснить, где произошел первый взрыв. Поэтому рабочие группы строили версии случившегося, опираясь на результаты опроса уцелевших и очевидцев, которые находились на удалении от пусковой установки.

Многие считали, что причиной катастрофы на космодроме «Плесецк» стал взрыв перекиси кислорода в нижней части ракеты. Перекись кислорода — крайне неустойчивое химическое соединение. Использование химически активных материалов могло привести к его разложению и выделению большого количества раскаленного атомарного кислорода, из-за которого может воспламениться что угодно. Эта версия стала официальной. В постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР от 5 июня 1980 года говорится, что причиной катастрофы стал «взрыв (воспламенение) пропитанной кислородом ткани в результате несанкционированных действий одного из номеров боевого расчета». По сути, вину возложили на сотрудников. Только в 1981 году, при подготовке к очередному старту, на космодроме обнаружили резкий нагрев шлангов для заправки перекисью кислорода. Тогда удалось избежать повторения трагедии. Выяснилось, что виной всему были фильтры. Тогда пришли к выводу, что 18 марта 1980 года реакция разложения перекиси кислорода началась в наземных магистралях и завершилась взрывом, пишет «Ъ». Как уточняет «Военно-промышленный курьер», незадолго до трагических событий, в «Плесецке» предписали использовать для производства фильтров активные материалы.

На доказательство этого понадобилось более 15 лет. По инициативе командования Военно-космических сил России провели повторное расследование. В июле 1995 года комиссия заявила, что причиной катастрофы могла быть неисправность заправочного оборудования стартового комплекса. Реабилитация участвовавших в подготовке «Востока-2М» к запуску произошла в декабре 1999 года.

Космодром Плесецк. Mil.ru , CC BY 4.0,commons.wikimedia.org

Что известно о космодроме «Плесецк»

Космодром «Плесецк» находится в 180 км от Архангельска.

В 1957 году приняли постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании военного объекта с условным названием «Ангара». Стартовые и технические позиции возвели в кратчайшие сроки.

С космодрома «Плесецк» с 1966 по 2017 годы с территории космодрома вывели на околоземные орбиты свыше 2 тыс. космических аппаратов различного назначения, провели около 1,6 тыс. пусков ракет-носителей и около 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, испытали 11 космических ракетных комплексов и 60 типов космических аппаратов.

На космодроме произошло несколько катастроф.