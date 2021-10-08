Трагически погиб главный стоматолог Республики Алтай

Причины смерти не раскрываются.
На работу в Республиканскую стоматологическую поликлинику доктор поступил сразу после окончания Алтайского государственного медицинского университета в 1997 года, а с 2017 года назначен главным врачом учреждения.
Проводил сложные операции, активно внедрял профилактические программы в детской стоматологии, был опытным и прогрессивным руководителем, проявлял заботу о подчиненных, пользовался огромным авторитетом в коллективе и среди населения Республики Алтай.
Также увлекался спортом — организовал волейбольную команду, которая не раз занимала призовые места.
Министерство здравоохранения и ассоциация врачей Республики Алтай выразили глубокие соболезнования родным и близким Антона Пономаренко.