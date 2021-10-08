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Жизнь

Трагически погиб главный стоматолог Республики Алтай

В возрасте 46 лет трагически погиб главный врач Республиканской стоматологической поликлиники, главный внештатный стоматолог министерства здравоохранения Республики Алтай, отец четверых детей Антон Пономаренко. Об этом сообщил местный минздрав.

Антон Пономаренко.
Антон Пономаренко.
minzdrav.med04.ru

Причины смерти не раскрываются.

На работу в Республиканскую стоматологическую поликлинику доктор поступил сразу после окончания Алтайского государственного медицинского университета в 1997 года, а с 2017 года назначен главным врачом учреждения.

Проводил сложные операции, активно внедрял профилактические программы в детской стоматологии, был опытным и прогрессивным руководителем, проявлял заботу о подчиненных, пользовался огромным авторитетом в коллективе и среди населения Республики Алтай.

Также увлекался спортом — организовал волейбольную команду, которая не раз занимала призовые места.

Министерство здравоохранения и ассоциация врачей Республики Алтай выразили глубокие соболезнования родным и близким Антона Пономаренко.

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