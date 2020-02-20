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Жизнь

Тракторист из Новосибирска выиграл миллион и задумался о серебристой машине

Новосибирский тракторист Степан Белобдеев выиграл в лотерею миллион рублей и теперь думает, как потратить деньги, пишет Om1.ru.

Лотерея.
Лотерея.
unsplash.com

Примечательно, что о победе мужчина «знал заранее» — год назад его жене приснился сон о выигрыше.

С тех пор супруги покупали билеты, пока миллион не поддался. Счастливый билет «Столото» приобрели накануне Нового года.

«Продавец на почте предложила выбрать один праздничный набор из трех, я задумалась — вдруг упущу шанс на победу, купила все три. Позже подарила мужу на Новый год со словами: „Здесь лежит счастливый билет, он исполнит твое желание“», — рассказала Ольга.

Выигрыш семья решила потратить на заветную мечту — новый автомобиль серебристого цвета.

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