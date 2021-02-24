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Жизнь

Тракторист с Сахалина подался в парикмахеры и открыл один из лучших салонов красоты

Житель города Оха Александр Травин получил образование тракториста, но в итоге нашел себя в сфере красоты и стал одним из лучших парикмахеров города. О необычной смене профессии рассказали на сайте astv.ru, со ссылкой на «Сахалинский нефтяник».

Александр Травин.
Александр Травин.
sakh-neftyanik.ru.

Получив «корочки» тракториста Александр Травин так и не смог найти себя в традиционно мужской профессии. На обучение в вузе денег у семьи не было, поэтому он воспользовался альтернативным вариантом — прошел 10-месячные курсы парикмахеров.

Он стал единственным мужчиной среди многочисленных девушек. Экзамены сдал раньше всех и один из немногих — на «отлично». А спустя год, набравшись опыта в селах, парень отправился покорять Южно-Сахалинск, не забывая закреплять и преумножать навыки в Москве. Здесь он получил диплом и новый статус — стилист.

Полностью «прокачавшись» Травин вернулся в Оху, где открыл собственную парикмахерскую. Сегодня он считается одним из лучших стилистов.

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