Тракторист с Сахалина подался в парикмахеры и открыл один из лучших салонов красоты

Получив «корочки» тракториста Александр Травин так и не смог найти себя в традиционно мужской профессии. На обучение в вузе денег у семьи не было, поэтому он воспользовался альтернативным вариантом — прошел 10-месячные курсы парикмахеров.
Он стал единственным мужчиной среди многочисленных девушек. Экзамены сдал раньше всех и один из немногих — на «отлично». А спустя год, набравшись опыта в селах, парень отправился покорять Южно-Сахалинск, не забывая закреплять и преумножать навыки в Москве. Здесь он получил диплом и новый статус — стилист.
Полностью «прокачавшись» Травин вернулся в Оху, где открыл собственную парикмахерскую. Сегодня он считается одним из лучших стилистов.