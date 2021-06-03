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Жизнь

Трамвайный маршрут закроют в Барнауле на время ремонта

С 4 по 7 июня в Барнауле перекроют часть пр. Строителей для ремонта теплосети в районе ул. Деповской, предупредили в мэрии. Потребуется изменение трамвайных маршрутов, один из которых закроют остановят на все время ремонта.

Проспект Строителей в Барнауле. Трамвай.
Проспект Строителей в Барнауле. Трамвай.
Скриншот Яндекс.Карты

Проезд будет закрыт с 22:00 4 июня до 8:00 7 июня.

Перекрытие пр. Строителей в Барнауле.
Перекрытие пр. Строителей в Барнауле.
пресс-служба администрации Барнаула

Движение трамваев организуют по следующим схемам:

  • маршрут № 1: …пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова, ул. Телефонная — ул. Советской Армии — Депо № 1; в обратном направлении: Депо № 1 — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина, далее по маршруту,
  • маршрут № 7:…ул.Попова — ул. Антона Петрова — ул. Телефонная — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: …пр-кт Красноармейский — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Попова, далее по маршруту.

По маршруту № 4 на время проведения ремонтных работ движение будет закрыто.

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