Трамвайный маршрут закроют в Барнауле на время ремонта

Проезд будет закрыт с 22:00 4 июня до 8:00 7 июня.
Перекрытие пр. Строителей в Барнауле.
пресс-служба администрации Барнаула
Движение трамваев организуют по следующим схемам:
- маршрут № 1: …пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова, ул. Телефонная — ул. Советской Армии — Депо № 1; в обратном направлении: Депо № 1 — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина, далее по маршруту,
- маршрут № 7:…ул.Попова — ул. Антона Петрова — ул. Телефонная — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: …пр-кт Красноармейский — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Попова, далее по маршруту.
По маршруту № 4 на время проведения ремонтных работ движение будет закрыто.