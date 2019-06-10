ВКЛЮЧАЙСЯАТР. Трансляция с форума «Алтай. Территория развития», который стартовал в Белокурихе

С 9 по 14 июня в комплексе «Сибирское подворье» (Белокуриха) проходит молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» (АТР). В этом году на него приехали более 800 человек, в их числе свыше 200 экспертов, из 74 регионов России и 13 стран, среди которых Египет, Турция, Украина, Армения. Altaprеss.ru вместе с партнером форума компанией «МегаФон» следят за его самыми интересными событиями и рассказывают о них в этой трансляции.

14:35 (обновлено)

Утром 10 июня состоялась церемония открытия форума АТР. В этом году впервые за 10 лет у него изменилось название — с «Алтай. Точки роста» на «Алтай. Территория развития».

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время открытия форума обратил внимание на эту интересную деталь.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

У этого события очень интересный путь, форум также рос, как растет и развивается молодой человек. Сначала думали только о туризме, потом в целом о вопросах управления — как молодежи включаться в эти процессы. Из «Точек роста» мы превращаемся в «Территорию развития», думаем о развитии Алтайского края и всей Сибири.

Форум «Алтай. Территория развития» ( АТР), 10 июня 2019 год. altairegion22.ru

Цель форума АТР — привлечение талантливых управленцев и молодежные команды в процесс развития территорий, создание кадрового потенциала для внедрения современных технологий, инициатив, повышения качества жизни в Сибирском федеральном округе.

В этом году главные темы мероприятия — финансово-правовая грамотность, цифровизация, наставничество, социальная ответственность и развитие некоммерческих организаций, избирательный процесс. Образовательная программа форума включает 20 тематических площадок.

Полпред президента России в СФО Сергей Меняйло отметил, что умение мыслить нестандартно — одна из отличительных черт молодежи.

Сергей Меняйло,

полпред президента РФ в СФО:

Будьте дерзкими в хорошем понимании этого слова, мыслите нестандартно, предлагайте такие шаги, такие проекты, которые, на первый взгляд, могут показаться окружающим сумасшедшими. И тогда, как сказал президент, вы станете настоящими лидерами перемен.

На форуме будет проходить конкурс молодежных проектов, по результатам которого назовут обладателей грантов в размере до 3 млн рублей.

Помимо деловой части, на АТР запланированы интеллектуальные игры, спортивные соревнования и творческие встречи.

Форум «Алтай. Территория развития» ( АТР), 10 июня 2019 год. altairegion22.ru

В заключении Виктор Томенко пожелал участникам бесстрашия.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Молодежь — это авангард, уникальная часть любого общества. Когда тебе чужды страхи, нет ничего невозможного. Когда есть целеустремленность и желание во что бы то ни стало эту цель достичь, тогда многое сбывается и получается.