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Жизнь

Транспортную полицию вооружают электрошокерами

С завтрашнего дня, 1 марта, транспортная полиция получит право на использование электрошоковых устройств, сообщают «Вести». Такие поправки вносит федеральный закон № 415 в статью «О транспортной безопасности».

Электрошокер.
Электрошокер.
СС0

Транспортная служба охраны сможет применять электрошокеры и исковые разрядники российского производства против нарушителей. Закон утвердили еще осенью 2019 года.

Применение специальных средств будет допустимо только в случае совершения нападения на объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства и находящихся там людей.

При этом сами сотрудники полиции будут обязаны оказывать первую помощь тем, кто получит телесные повреждения в результате использования этих устройств.

Применение электрошокеров недопустимо в отношении инвалидов и малолетних. Исключением станут случаи, когда эти лица оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение.

Многие обеспокоены тем, что полицейские начнут бить шокерами всех нарушителей подряд — даже тех, кто не представляет угрозы для окружающих.

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