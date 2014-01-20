Трассы Алтайского края все еще закрыты из-за непогоды

На данный момент продолжает действовать ограничение на движение автотранспорта на 11 участках дорог местного значения. Закрыты для всех видов транспорта:
- автодорога К-03 (Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области);
- автодорога К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан);
- автодорога К-12 (Быканов Мост-Солоновка-Солонешное-граница Республики Алтай);
- автодорога К-34 (Бийск-Усятское-Соусканиха- Верх-Кажа);
- автодорога К-44 (Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское);
- автодорога К-86 (Алексеевка-Березовка-Солонешное);
- автодорога К-13 (от г. Алейска до с. Смоленское Смоленского района);
- автодорога К-18 (от с. Усть-Калманка до с. Чарышское);
- автодорога К-26- (от г. Горняк до с. Староалейское);
- автодорога К-11 (Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай);
- автодорога К-13 (Алейск — Петропавловское — Смоленское);
- автодорога К-05 (Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области).
Оперативную информацию о ситуации на дорогах, можно получить по телефону «горячей линии» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8−3852−20−26−21.