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Жизнь

Траты на служебные вояжи главы района в Алтайском крае признали необоснованными

Прокуратура проверила траты главы Троицкого района Алтайского края Андрея Овсянникова на поездки из райцентра в Барнаул. Ведомство подтвердило выводы местных депутатов — бюджетные деньги на бензин для служебного авто глава тратил необоснованно. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения «Справедливой России».

Автомобиль.
Автомобиль.
CC0

В прокуратуре заявили, что по имеющимся финансово-хозяйственным документам установлен факт необоснованного списания ГСМ при использовании служебного автомобиля Овсянникова. Это стало основанием для внесения в его адрес представления, говорится в результатах проверки.

На поездки в Барнаул глава района потратил более 70 тысяч рублей из местного бюджета. Это заметил депутат-эсер Алексей Вовченко, который на мартовской сессии райсовета во время отчета главы поднял вопрос целевого использования бюджета.

Дело в том, что на служебном автомобиле Nissan Terrano Овсянников ежедневно ездил из Барнаула в Троицкое. Глава сказал, что не будет переезжать в райцентр по семейным обстоятельствам. Он заявлял, что в Троицком ходят «нелепые слухи» и задавался вопросом, как его жена «должна здесь ходить по магазинам и слушать ахинею, которую говорят».

Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, после которого Андрей Овсянников тщетно пытался оправдаться: якобы он не это имел ввиду.

«Бурные оправдания главы Овсянникова — „я так не говорил“, „это провокация“ — лопнули как мыльный пузырь. А за свои действия ему предстоит понести ответственность», — заключили в «Справедливой России».

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