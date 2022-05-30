«Травить» коноплю начали в Барнауле

30 мая в Барнауле приступили к уничтожению дикорастущей конопли, сообщили в горадминистрации.

Работы планируется вести все лето и уничтожить 18,7 га сорного растения. Начали специалисты компании «Дезинфектор» с Ленинского района (Научный Городок).

«Уничтожение конопли проводится химическим способом», — уточнили в мэрии.

Кстати, у многих аллергиков возникает реакция на сорные травы, в том числе на коноплю, полынь и лебеду. Они зацветут в июле-августе. Что делать, чтобы облегчить свое состояние, altapress.ru спросил в интервью у аллерголога-иммунолога Диагностического центра Ольги Балышевой.