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Жизнь

Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле возле «Норд-Веста»

В Барнауле водитель сбил на пешеходном переходе девочку и двух женщин, рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Водитель сбил трех человек в Барнауле.
Водитель сбил трех человек в Барнауле.
кадр из видео.

ДТП произошло в районе дома № 149 по проспекту Ленина. 38-летний водитель Nissan Sunny отвлекся и наехал на людей.

«62-летняя, 43-летняя женщины и 10-летняя девочка переходили дорогу», — говорится в сообщении.

Пострадавших увезла скорая помощь. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Водитель рассказал, что он посмотрел на телефон, когда на пешеходный переход вышла семья.

«Я ехал в среднем ряду. Отвлекся на зазвонивший телефон и не увидел, как из-за машины вышли пешеходы. Я не разговаривал по телефону», — пояснил мужчина.

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