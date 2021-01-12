Трех человек сбили на пешеходном переходе в Барнауле возле «Норд-Веста»

ДТП произошло в районе дома № 149 по проспекту Ленина. 38-летний водитель Nissan Sunny отвлекся и наехал на людей.
«62-летняя, 43-летняя женщины и 10-летняя девочка переходили дорогу», — говорится в сообщении.
Пострадавших увезла скорая помощь. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Водитель рассказал, что он посмотрел на телефон, когда на пешеходный переход вышла семья.
«Я ехал в среднем ряду. Отвлекся на зазвонивший телефон и не увидел, как из-за машины вышли пешеходы. Я не разговаривал по телефону», — пояснил мужчина.