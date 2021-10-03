В Оренбургской области следствие установило личность подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — третье тело с аналогичными травмами.

Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали квартиру на троих. Всем нанесли множественные раны кухонным ножом.

«Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии со следователями СК установили подозреваемого в убийстве трех молодых девушек», — рассказали в МВД.

Полиция разыскивает ранее судимого 30-летнего мужчину, уроженца Орска.

Изначально подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, однако парни связались со следствием и заявили, что находились в Уфе.

Определить настоящего убийцу помогли принадлежащие ему окровавленные вещи, которые он выбросил.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования. Допросили более 100 свидетелей по делу.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию об убийце.