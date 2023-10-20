Трехкратная Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова умерла

Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет.

Как рассказывает "Москва 24", о смерти спортсменки сообщил ее бывший муж.

Анфиса Резцова являлась двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону, олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, трехкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.

Долгое время Резцова сохраняла титул единственной женщины в мире - олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта.

Ранее умер Вячеслав Максаков. Один из самых опытных и востребованных российских режиссеров озвучания.