Трехлетнего сироту привязывали к стулу и кровати колготками из-за нехватки персонала в больнице

В Петербурге трехлетнего мальчика привязывали колготками из-за нехватки персонала в больнице, сообщили на сайте городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

Ранее в соцсетях опубликовали видео с малышом, привязанным колготками к стульчику для кормления. Маленький пациент находился в одной из горбольниц.

Митянина взяла ситуацию на контроль. Медучреждение посетили специалисты аппарата и представители горкома по здравоохранению.

Выяснилось, что в больнице попросту недостаточно сотрудников, чтобы следить за ребенком, поэтому мальчика и привязывали.

«Согласно действующим нормативам в штате больницы 1,5 ставки воспитателя на 40 детей, поэтому за ними в основном присматривает медсестра, в обязанности которой входит не только выполнение назначений врача, но и кормление, организация режимных моментов, проведение гигиенических процедур и т.д. В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным. Это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке», — рассказали в аппарате уполномоченной.

Медсестра , 1914−1916 www.facebook.com/klimbim

После инцидента Митянина подчеркнула необходимость изменения штатной численности специалистов педагогического профиля на отделениях медицинских стационаров, где предусмотрено длительное лечение детей.

«Существует острая необходимость в организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот с детьми в учреждении здравоохранения при оказании им помощи в стационарных условиях в течение всего периода пребывания», — говорится в сообщении.

Трехлетнему мальчику предстоит лечение в стационаре до конца 2021 года. Митянина заверила, что сейчас ему ничего не угрожает — теперь за ним присматривает индивидуальная няня.

Питерский СК возбудил уголовное дело по факту «незаконного лишения свободы малолетнего мальчика». Следователи выясняют, по каким таким причинам не хватило персонала для присмотра за ребенком в больнице с «урезанным» штатом.

Ранее в Алтайском крае депутат ГД Даниил Бессарабов сообщил, что в одной из больниц «пациентов привязывают к кровати, морят голодом и жаждой".