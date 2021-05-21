Тренеры предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» обменялись опытом в Алтайском крае

Первый слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» состоялся в Алтайском крае. Мероприятие проходило с 12 по 14 мая в Белокурихе.

Слет был организован Министерством экономического развития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития», а главной его целью было повышение компетенций внутренних тренеров и инструкторов бережливого производства в направлении выстраивания процесса обучения сотрудников, поддержания и стимулирования вовлеченности персонала на этапе «Тиражирование и совершенствование».

Участие с слете приняли 52 представителя 30 алтайских предприятий.

Первый слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Программу открыла Наталия Минаева, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, которая провела семинар на тему «Секреты сбалансированной команды, стрессоустойчивость».

На семинаре участникам объяснили роли сотрудников и их влияние на решение производственных задач.

Первый слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Также участники слета приняли участие в мастер-классах, учились выявлять проблематику коммуникации взаимодействия с сотрудниками при реализации нацпроекта, визуализировать инструменты бережливого производства и организовывать инфоцентры на предприятиях.

Спикерами на слете выступили также заместитель генерального директора по обучению АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Ирина Жук, руководитель управления по макрорегиону Иван Погуляев, а также региональные эксперты — руководители проектов.

Первый слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития» Первый слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития» Первый слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития» Первый слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития» Первый слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Представители «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» провели мастер-классы по формированию культуры постоянных улучшений и рассказали, как влияют поведенческие установки на выстраивание производственного процесса и достижение показателей эффективности.

Со специальным семинаром «Эффективные приемы удержания и управления аудиторией» выступили региональные эксперты в области ораторского искусства Александр Грин и Максим Милосердов.

Первый слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Итоги слета подвел заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алексей Ерохин, который акцентировал внимание на важности подобных мероприятий для самостоятельной работы по повышению производительности труда и расширения связей между компаниями.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru



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