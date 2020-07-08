«Тренировался на младшем брате». Михаил Тау об открытии первой тату-студии, детях и вкусах

Патриарх тату-искусства в Барнауле Михаил Тау (Дубин) рассказал, почему он не против татуировок у своих детей, кому приходится отказывать и как начать заниматься рисунками на теле.

Тау. Начало

— Как вы пришли к тому , чтобы стать тату-мастером?

— С детства у меня было желание расписать и разрисовать все, что окружает, сделать этот мир красивее и лучше. Помню, тренировался на младшем брате, рисовал на теле гуашью и карандашом.

Я окончил художественную школу. Повзрослел, но увлечение не бросил — продолжал посещать вечернюю школу, рисовал, тренировался. В общей сложности в художке занимался больше семи лет.

А в 2000 году я познакомился с Женей Сваном, и мы стали друзьями. Он татуировал на дому, в условиях совершенно неприспособленных, самодельной машинкой. На меня процесс татуирования произвел большое впечатление, очень вдохновился этим делом. Смотрел на его работы и понимал, что тоже так могу, а может, и лучше. Но сразу заниматься татуировкой не стал.

Работал инженером в водоканале, окончил политех и классический университет. Карьера складывалась успешно, но полного удовлетворения это не приносило. Я же не мог себя раскрыть творчески. Предлагал несколько проектов, например компьютеризировать диспетчерскую службу, но поддержки дирекции, к сожалению, так и не дождался.

Мысли о татуировании стали приходить все чаще. В один из очередных отпусков махнул к друзьям по художке в Москву. Рядом с общежитием, где мы жили, была тату-студия «Тату 3000», где мне выдали диплом — «мастер эстетической дермопигментации» — по сути путевку в мою настоящую жизнь. Там же приобрел оборудование. В свободное от водоканальной работы время начал татуировать друзей и знакомых в городе.

— Вы открыли первую тату-студию в Барнауле. Расскажите , как это было?

— Со временем понял, что мне нужно собственное место. Продал машину, тогда у меня была «девятка», купил «шестерку» и на разницу в деньгах арендовал помещение, сделал ремонт. Вот так появилась первая тату-студия в Барнауле. Называлась она тогда, как и сейчас, TAU ART. Несколько раз студия переезжала. Долгое время была в ТЦ «Европа».

Михаил Тау , татуировка и боди-арт. Страница Михаила Тау , vk.com.

Несколько лет назад мне захотелось изменить формат студии. Я продал помещение в «Европе» и приобрел в собственность новое. Теперь у меня студия с домашней атмосферой, с уютной и спокойной обстановкой.

— Вы старались как-то популяризировать тату- и боди-арт-искусство в Барнауле?

— Столкнулся с тем, что многие люди относились к татуировке как к чему-то маргинальному. Чтобы поменять это, стал организовывать разные мероприятия и участвовать в проектах. Например, в 2002 году был участником фестиваля «Молодежная палитра» в краевом художественном музее. Благодаря просветительству отношение людей к тату и боди-арту стало меняться, постепенно все стали воспринимать их как искусство.

В 2006 году был на фестивале татуировки в Питере, занял там первое место, влился в тусовку мастеров. После возникла идея создать нечто похожее в Барнауле. Так появился фестиваль «Инерция цвета» на базе «Стик Тревел» на Алтае. На нем побывали мастера из Питера, Москвы, Ростова и даже из Казахстана, поэтому фестиваль приобрел статус международного и проходил несколько лет подряд.

Михаил Тау , татуировка и боди-арт. Страница Михаила Тау , vk.com.

Факт Среди стран мира самой татуированной считается Италия (48%). Далее следует Швеция (47%) и США (46%). Последнее место занимает Россия с 33%.

С чего начать

— Раньше вы обучали людей татуировке , а сейчас?

— Многие просятся до сих пор, но я уже отошел от этого. Не всегда после обучения люди ценят те знания и опыт, секреты, которыми я делюсь.

Помню ребят, которые начинали у меня и стали хорошими мастерами. Александр Пашков учился и работал у меня, а спустя какое-то время открыл свою студию в Барнауле, она стала второй в городе. Стас Песоцкий, Паша Роч и Костя Воробьев. Парни добились успеха, некоторым стало тесно в городе, даже стране. Мои ученики работают в Германии, Польше, США.

Михаил Тау , татуировка и боди-арт. Страница Михаила Тау , vk.com.

— Как начать заниматься тату-искусством?

— В первую очередь нужно пойти в художественную школу, чтобы обучиться самым базовым вещам по академическому рисунку. Ну и главное — выбрать мастера, который делает крутые татуировки, и попроситься к нему в качестве ученика. Идти во всякие обучающие тату-школы, которых сейчас очень много в Барнауле, не стоит.

Важная вещь, чтобы вас обучали работать безопасно. Сейчас очень много информации, даже на YouTube можно найти качественные мастер-классы, онлайн-курсы. Тренироваться можно на искусственной коже.

Возможно, стоит приобрести тату-набор для начинающих. В комплектации уже будет и машинка, и искусственная кожа, краски нескольких цветов и все основные расходные материалы — индивидуальные иглы, перчатки. Главное — отрабатывать мастерство и только потом постепенно начинать брать заказы. И, конечно, верить в себя и успех.

Михаил Тау , татуировка и боди-арт. Страница Михаила Тау , vk.com.

Тату вне возраста

— У ваших детей есть татуировки? Как вы относитесь к тому , что некоторые родители против татуировок у подростков и даже своих совершеннолетних детей?

— У меня сын и дочь. И да, у них есть татуировки. Сын начал «забиваться» после службы в армии, мы сделали ему «рукав». Дочке больше нравятся небольшие дизайнерские татуировки, миниатюры.

Я только за, если дети будут татуироваться. Что касается запретов родителей, тем более в отношении повзрослевших детей, то это вопрос психологии. Может, родитель воспринимает воспитание ребенка как некую миссию или жертвенность, убежденный, что в благодарность за это ребенок должен, или даже обязан, разделять его взгляды. Мне это не нравится.

Интереснее, например, когда мама против, но все равно приводит 15-летнюю дочь на тату-сеанс из уважения к выбору девочки. Ну и чтобы чадо не пошло наперекор и не навредило самому себе. Ведь подросток может сделать тату у плохого мастера или некачественными материалами.

Были случаи, когда через пару месяцев после таких сеансов мама уже сама приходила за татуировкой, потому что оказалось, что это круто.

— Вы работали с клиентами , которые приходили за первой татуировкой в возрасте не юношеского максимализма?

— Да, были такие. Александр Розенбаум до 60 лет не имел татуировок, а потом неожиданно ему захотелось. Татуируется у меня, этот творческий тандем существует более шести лет. Татуировка — это проявление свободы, и я часто слышу от клиентов, что для них рисунок на теле — это новый этап в жизни.

Недавно мы работали с дамой лет 65, и она сказала: «Я теперь женщина свободная. А раньше муж мне не разрешал делать тату, а очень хотелось». Бывает и так.

Михаил Тау , татуировка и боди-арт. Страница Михаила Тау , vk.com.

Иногда стоит отказать

— Какие татуировки вы не делаете принципиально?

— Сатанинские знаки, пентаграммы всевозможные, порнокартинки. Хотя в современном обществе кричащие татуировки — это тренд. Человек видит их и испытывает шок.

Мне больше нравятся татуировки, которые хочется рассматривать снова и снова, которые делают человека красивее, подчеркивают индивидуальность. На эпатажные надписи на лице второй раз смотреть уже не захочется.

— Были случаи , когда клиент просил татуировку по собственному эскизу , но вы понимали , что он объективно плох?

— Да, был единственный случай, когда друг попросил набить его эскиз. При этом не желал менять его и перерабатывать, а эскиз и идея были неудачные. Я сделал эту работу с большим трудом. Чувствуешь, будто тебя используют.

Если приходит человек и говорит: «Хочу этот эскиз», а мне он не нравится и мы не можем договориться о правках рисунка — значит, это не мой клиент, а я не его мастер. И дело не в снобизме, это больше похоже на психологическую несовместимость. В искусстве это недопустимо.

Михаил Тау , татуировка и боди-арт. Страница Михаила Тау , vk.com.

— Некоторые мастера начинают работать в режиме конвейера и набивают десяткам людей одинаковые сюжеты в ущерб индивидуальности. Как вы на это смотрите?

— Это неприемлемо. Скорее всего, клиенты быстро осознают, что это штампованная работа, и пойдут ее сводить.

Посудите сами, даже если вы на улице встречаете человека в таком же предмете гардероба, как у вас, всегда возникает неприятное чувство и желание сменить наряд. С тату то же самое, только «сменить» сложнее.

Татуировка призвана подчеркнуть индивидуальность, проявить внутренний мир человека. Со штампованной работой все происходит от противного, ее обладатель становится одним из, а не единственным в своем роде.

— Как думаете , почему в местах не столь отдаленных так популярны татуировки?

— Я размышлял, почему раньше в тюрьмах делали так много татуировок, а на свободе воздерживались. Мне кажется, происходит сублимация: у человека забрали свободу, но внутренне он это не принимает и замещает ее неким знаком или символом на теле.

Михаил Тау , татуировка и боди-арт. Страница Михаила Тау , vk.com.

Поспорим о вкусах

— Вы работаете в сфере тату-искусства несколько десятилетий , насколько сильно изменились вкусы аудитории?

— Изменились кардинально. Раньше набивали иероглифы, а сейчас избавляются от них. Люди хотят разнообразия, не ограничиваются надписями. Большинство предпочитают неповторимую работу, но далеко не с каждым мастером можно на это рассчитывать.

Теперь клиенты тщательно изучают стили татуировок, кому-то нужна графика, кому-то — реализм, одни предпочитают цветную татуировку, другие наоборот. И мастера выбирают исходя из запросов.

Специфика работы в малых городах делает тебя универсальным. Мастер может работать в разных стилях — бить надписи, наносить черно-белые и цветные татуировки. В крупных городах легче быть узконаправленным специалистом. Сейчас я занимаюсь только черно-белой татуировкой, а клиентов с пожеланиями цветного рисунка направляю к другим мастерам, которым доверяю сам.

Михаил Тау , татуировка и боди-арт. Страница Михаила Тау , vk.com.

Сводить нельзя оставить

— Что бы вы посоветовали людям , которым вдруг перестали нравиться тату на их теле?

— Иногда, чтобы не совершить новую ошибку, нужно видеть старую. Если исправить первую ошибку, сразу начинаешь думать, что можно исправить вообще все. А это неверно. Просто в следующий раз человек будет более обдуманно и взвешено принимать решения. А это хороший опыт, и не только применительно к татуировкам.

Татуировки CCO

Сколько стоит тату-набор Самый бюджетный вариант можно найти за 4−5 тыс. рублей. Вы получите машинку, расходные материалы, искусственную кожу и черную краску. Есть варианты дороже, но с более полной комплектацией. За сумму 7−8 тыс. можно получить две машинки — для контура и для закраски, искусственную кожу, несколько цветов краски, комплект игл для контура и тушевки, все расходные материалы, листы для перевода изображений на кожу и т. д. Никто не говорит, что обладатель такого набора сразу станет крутым мастером, но попробовать себя сможет — почувствует машинку в руке, увидит, как ведет себя краска на коже.

Ангелина Белоус