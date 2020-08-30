Трепещите, телочки. В Алтайский край привезли мегакрутых быков из Германии

Животные имеют геномную оценку — способность передавать потомству положительные качества по молочной продуктивности, среднесуточным приростам, хорошие воспроизводственные качества и так далее.
По данным минсельхоза края, продуктивность симменталов по материнским предкам превышает 11,3 тыс. килограммов молока, содержание жира достигает 4,6%, белка — выше 3,47%.
Представители англеров тоже имеют хорошую продуктивность по материнским предкам: от 9,4 до 11,9 тыс. килограммов молока за 305 дней лактации.
«Мы ежегодно занимаемся обновлением генетики — завозим до 30% от основного поголовья быков-производителей. Совместно с краевым Центром сельскохозяйственного консультирования отбираем лучших представителей как из племенных хозяйств края и России, так и из-за рубежа», — сообщил генеральный директор племпредприятия «Барнаульское» Владимир Плешаков.
На сегодняшний день «Барнаульское» сотрудничает с 33 племенных хозяйствах региона, занимающихся разведением крупного рогатого скота, и обеспечивать 100-процентную потребность в биопродукции в товарном скотоводстве края.
Пока новые животные на карантине, проходят все определенные законодательством зооветеринарные процедуры.