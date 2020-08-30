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Жизнь

Трепещите, телочки. В Алтайский край привезли мегакрутых быков из Германии

Племпредприятие «Барнаульское» доставило в краевую столицу восемь новых подопечных. Это три быка-симментала и пять быков англерской породы из Германии, которые теперь будут передовать по наследству свои отличные качества.

Племпредприятия "Барнаульское"
Племпредприятия "Барнаульское"
Олег Богданов

Животные имеют геномную оценку — способность передавать потомству положительные качества по молочной продуктивности, среднесуточным приростам, хорошие воспроизводственные качества и так далее.

По данным минсельхоза края, продуктивность симменталов по материнским предкам превышает 11,3 тыс. килограммов молока, содержание жира достигает 4,6%, белка — выше 3,47%.

Представители англеров тоже имеют хорошую продуктивность по материнским предкам: от 9,4 до 11,9 тыс. килограммов молока за 305 дней лактации.

Племпредприятия &quot;Барнаульское&quot;
Племпредприятия «Барнаульское»
Олег Богданов

«Мы ежегодно занимаемся обновлением генетики — завозим до 30% от основного поголовья быков-производителей. Совместно с краевым Центром сельскохозяйственного консультирования отбираем лучших представителей как из племенных хозяйств края и России, так и из-за рубежа», — сообщил генеральный директор племпредприятия «Барнаульское» Владимир Плешаков.

На сегодняшний день «Барнаульское» сотрудничает с 33 племенных хозяйствах региона, занимающихся разведением крупного рогатого скота, и обеспечивать 100-процентную потребность в биопродукции в товарном скотоводстве края.

Пока новые животные на карантине, проходят все определенные законодательством зооветеринарные процедуры.

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