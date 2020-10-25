«Трепло и гнида»: Собчак записала кавер на песню Монеточки с оскорблением Соловьева

Свой кавер Собчак посвятила телеведущему Владимиру Соловьеву.

«Если б мне платили каждый раз, когда Соловьев нам вновь в эфире врет, я снесла бы ВГТРКа и построила бы крабовый завод», — отметила она в песне.

При этом в песне звучат нелицеприятные выражения в сторону Соловьева: «Трепло и гнида»

«Ты как после лоботомии свою дичь несешь с умным видом, для себя ты — почти мессия, а для всех ты — трепло и гнида. Обсуждаешь семь дней в неделю ты Америку с Украиной, а о Родине слышно мало в удобрениях соловьиных», — спела Собчак.

Как она пояснила, причиной для такого творчества стал обман Соловьева.

«Я подробно обьясняю почему с подлецом Соловьевым нельзя иметь никаких дел. Умолял меня прийти к нему в эфир в обмен на интервью и… просто струсил и кинул. Хотя чего я ожидала-то собственно?» — отметила Собчак в подписи к видео.

Ранее Соловьев в прямом эфире выдал кадры из компьютерной игры за реальный бой в Нагорном Карабахе: «Это фрагменты военно-воздушного боя, когда пытаются сбить, судя по всему, самолет».