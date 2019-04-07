«Трэш и дичь»: барнаульский архитектор назвал издевательством побелку деревьев и бордюров

Александр Деринг, барнаульский архитектор, на своей странице в Facebook обратился к жителям Барнаула с просьбой поддержать его написать в мэрию обращение, чтобы в городе не белили бордюры и деревья.

Деринг написал, что с ужасом ждет очередной общегородской субботник.

Александр Деринг,

архитектор:

Опять ведь начнут белить деревья и бордюры — это же полный трэш и дичь. Кто против этого? Кто меня в этом поддержит? Давайте напишем обращение в мэрию с требованием прекратить это издевательство над городом!

Altapress.ru он пояснил, что бордюры это камень, пусть и бетонный, а камни не красят. По его словам, есть и эстетическая проблема: «Это все равно что скульптуры на площадях белить каждый год». После побелки, говорит Деринг, бордюры очень быстро снова становятся серыми, и грязь на них становится еще больше видна.

В комментариях барнаульский общественник Игорь Янцен написал, что не видит смысла в письме, так как эти нормы якобы закреплены в правилах благоустройства, и власти от такого письма отмахнутся. «Надо менять правила», — призвал он.