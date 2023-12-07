7 декабря
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Жизнь

Стало известно, сколько продержатся трескучие морозы на Алтае

После дождя и ливня накануне в Алтайском крае установилась морозная погода.

Зима. Дорога. Мороз. Лес.
Зима. Дорога. Мороз. Лес.
СС0

Так, утром 7 декабря фиксировалась температура воздуха до минус 22 градусов, в Барнауле — до минус 19.

Алтайский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение — с 8 по 11 декабря местами ожидается понижение ночных температур до минус 38 градусов.

Погодные сервисы опубликовали прогноз на 10 дней. Так, в Барнауле ночью уже 8 декабря ожидается до минус 33 градусов мороза.

В пределах от минус 28 до 33 в городе сохранится ночная морозная погода вплоть до 13 декабря. А потом "потепление" до минус 24 градусов и 20. Но это случится 15 и 16 декабря.

Днем в Барнауле также будет холодно — минус 28 вплоть до 13 декабря. Потом мороз отступит на три градуса.

И уже 16 декабря в Барнауле ожидается минус 18 градусов мороза. Утепляемся, одним словом.

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