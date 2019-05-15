Треть беременных женщин в России предпочитает сделать аборт

Она уточнила, что, по данным Росстата, в прошлом году родились более 1,5 млн малышей.
«То есть примерно третья часть от количества рожденных в прошлом году детей не появится на свет. Это целое поколение», — сказала защитница прав детей.
По словам омбудсмена, в последнее время показатели смертности в России в разы превышают рождаемость.
«Если в 2016 году число умерших превышало число родившихся чуть более чем на 2 тыс. человек, то в 2018-м эта цифра выросла до 218 тыс.», — отметила Кузнецов.
Наихудшие показатели демонстрируют Нижегородская и Московская области — более 15 тысяч.