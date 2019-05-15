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Жизнь

Треть беременных женщин в России предпочитает сделать аборт

Более 567 тыс. абортов зарегистрировано в России в 2018 году, что составляет около трети от количества рожденных. Такие цифры озвучила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова на съезде региональных детских омбудсменов 15 мая, сообщили «Известия».

Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова.
Анна Кузнецова в vk.com

Она уточнила, что, по данным Росстата, в прошлом году родились более 1,5 млн малышей.

«То есть примерно третья часть от количества рожденных в прошлом году детей не появится на свет. Это целое поколение», — сказала защитница прав детей.

По словам омбудсмена, в последнее время показатели смертности в России в разы превышают рождаемость.

«Если в 2016 году число умерших превышало число родившихся чуть более чем на 2 тыс. человек, то в 2018-м эта цифра выросла до 218 тыс.», — отметила Кузнецов.

Наихудшие показатели демонстрируют Нижегородская и Московская области — более 15 тысяч.

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