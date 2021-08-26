Треть россиян не блокируют смартфоны и рискуют безопасностью личных данных

В России 70% жителей являются владельцами смартфонов. Две трети из них пользуются системой защиты в виде блокировки, причем чаще это пользователи iOS и те, кто активно пользуется мессенджерами и банковскими приложениями. Остальные пренебрегают инструментами кибербезопасности в виде блокировки. Об этом говорят результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

Аутентификация при разблокировке смартфона с помощью отпечатка пальца, пароля, графического ключа, лица, сетчатки глаза и т.д. — это способы обезопасить свои данные от утечки. Две трети россиян пользуются данными инструментами, остальные же рискуют стать жертвой киберпреступников.

Разбивать смартфон. depositphotos.

«Вопросы кибергигиены лежат в основе цифровой грамотности современного человека. И блокировка мобильного устройства — это отличный индикатор отношения людей к защите своих данных. От того, насколько россияне сами способны защитить свою личную информацию, все больше зависит их благополучие — и это не только защита от мошенников, но и вопрос создания вокруг себя комфортной информационной среды, исключающей навязчивую рекламу, манипуляцию, пропаганду и другого рода информационные девиации», — отметил заместитель гендиректора АЦ НАФИ Тимур Аймалетдинов.

При этом, две трети владельцев смартфонов (66%) прибегают к различным способам аутентификации при разблокировке смартфона, чтобы защитить свои данные. Чаще всего россияне используют отпечаток пальца (38%), пароль или код (32%) и графический ключ (18%).

Данные опроса , проведенного Аналитическим центром НАФИ. nafi.ru.

Аутентификацию при разблокировке чаще применяют владельцы устройств на iOS: 88% против 62% среди владельцев устройств на Android.

Различаются любители смартфонов на iOS и Android и по «любимым» способам аутентификации. Например, первые в 8 раз чаще используют для разблокировки гаджета распознавание лица, что связано с отсутствием сканера отпечатка пальцев в большинстве смартфонов компании, выпущенных за последние годы.

Менее популярна аутентификация при разблокировке устройства среди россиян в возрасте 60 лет и старше (опция выключена у 59%) и женщин (выключена у 39% против 27% среди мужчин).

Смартфон. unsplash.com

Россияне защищают персональные данные, сведения о финансах и личную переписку. Наиболее часто аутентификацию при разблокировке применяют те владельцы смартфонов, которые активно пользуются мессенджерами и банковскими приложениями. Реже других — пользователи приложений для поддержания ЗОЖ и бронирования путешествий (подробнее — в таблице 6).

По информации Аналитического центра НАФИ, во всероссийском опросе участвовали 1,6 тыс. человек из 53 регионов страны. Данные показали, что 70% россиян пользуются смартфонами. Чаще всего это люди 18−34 лет (94%).

Ноутбук. Смартфон. СС0

Львиная доля из них — москвичи и питерцы. Гораздо меньше владельцев современных гаджетов было зафиксировано среди сельских жителей (64%) и респондентов, возрастом от 60 лет и старше (34%).

Специалисты также подсчитали, что система Android распространена в России гораздо больше, чем iOS (80% против 16% пользователей соответственно).

При этом, доля пользователей яблочных гаджетов больше среди молодежи до 35 лет (25%), а ценителей Android — среди людей 35−44 лет (89%).