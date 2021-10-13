Треть россиян согласны сдать биометрические данные

Если не брать в расчет ситуации с получением загранпаспортов и виз, лишь 13% опрошенных сообщили, что у них была возможность сдать биометрические данные.
Чаще такое предложение получали мужчины — 15% против 11% среди женщин, при этом мужчины чаще женщин отказываются — 48% против 38%.
В подавляющем большинстве случаев сдать биометрические данные предлагали банки.
«Каждый третий россиянин, получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру (35%). Свою позицию респонденты, как правило, объясняют удобством использования различных сервисов — особенно мобильных приложений банков», — выяснили социологи.
44% среди тех, кому поступали предложения о сдаче данных, отказались это сделать из-за недоверия организации, опасения утечки и необоснованности использования биометрических данных там, где без них можно обойтись.
21% опрошенных пока не приняли решение, сдавать ли биометрические данные.
Опрос провели 7−11 октября среди 2,5 тыс. респондентов, представляющих экономически активное население старше 18 лет, проживающих в 411 населенных пунктах из всех федеральных округов России.