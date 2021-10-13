13 октября 1°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Треть россиян согласны сдать биометрические данные

Каждый восьмой россиянин получал предложения о сдаче биометрических данных, треть из них воспользовалась такой возможностью, сообщает РИА «Новости».

Отпечаток пальца.
Отпечаток пальца.
СС0

Если не брать в расчет ситуации с получением загранпаспортов и виз, лишь 13% опрошенных сообщили, что у них была возможность сдать биометрические данные.

Чаще такое предложение получали мужчины — 15% против 11% среди женщин, при этом мужчины чаще женщин отказываются — 48% против 38%.

В подавляющем большинстве случаев сдать биометрические данные предлагали банки.

«Каждый третий россиянин, получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру (35%). Свою позицию респонденты, как правило, объясняют удобством использования различных сервисов — особенно мобильных приложений банков», — выяснили социологи.

44% среди тех, кому поступали предложения о сдаче данных, отказались это сделать из-за недоверия организации, опасения утечки и необоснованности использования биометрических данных там, где без них можно обойтись.

21% опрошенных пока не приняли решение, сдавать ли биометрические данные.

Опрос провели 7−11 октября среди 2,5 тыс. респондентов, представляющих экономически активное население старше 18 лет, проживающих в 411 населенных пунктах из всех федеральных округов России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость