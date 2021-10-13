Треть россиян согласны сдать биометрические данные

Каждый восьмой россиянин получал предложения о сдаче биометрических данных, треть из них воспользовалась такой возможностью, сообщает РИА «Новости» .

Если не брать в расчет ситуации с получением загранпаспортов и виз, лишь 13% опрошенных сообщили, что у них была возможность сдать биометрические данные.

Чаще такое предложение получали мужчины — 15% против 11% среди женщин, при этом мужчины чаще женщин отказываются — 48% против 38%.

В подавляющем большинстве случаев сдать биометрические данные предлагали банки.

«Каждый третий россиянин, получавший предложения о сдаче биометрических данных, согласился на эту процедуру (35%). Свою позицию респонденты, как правило, объясняют удобством использования различных сервисов — особенно мобильных приложений банков», — выяснили социологи.

44% среди тех, кому поступали предложения о сдаче данных, отказались это сделать из-за недоверия организации, опасения утечки и необоснованности использования биометрических данных там, где без них можно обойтись.

21% опрошенных пока не приняли решение, сдавать ли биометрические данные.