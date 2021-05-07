Треть жителей Алтайского края думают отказаться от летнего отпуска

Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года.

Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда без летнего отдыха решили обойтись более половины проголосовавших.

Среди причин отказа респонденты указали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых, закрытие большинства границ, высокий курс доллара, сложную эпидситуацию и недостаток финансов на отдых.

Из тех, кто не отменил отпуск, 23% планируют отдыхать на даче или на природе, 21% - путешествовать, 15% останутся дома, а 9% респондентов пока не определились.

Среди жителей Алтайского края лидерами направлений внутри страны стали Краснодарский край и Байкал.