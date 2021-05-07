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Жизнь

Треть жителей Алтайского края думают отказаться от летнего отпуска

31% участников опроса исследовательского центра Зарплаты.ру, приняли решение не брать отпуск этим летом.

Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года.
Последний день лета в Барнауле. 31 августа 2017 года.
Анна Зайкова

Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда без летнего отдыха решили обойтись более половины проголосовавших.

Среди причин отказа респонденты указали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых, закрытие большинства границ, высокий курс доллара, сложную эпидситуацию и недостаток финансов на отдых.

Из тех, кто не отменил отпуск, 23% планируют отдыхать на даче или на природе, 21% - путешествовать, 15% останутся дома, а 9% респондентов пока не определились.

Среди жителей Алтайского края лидерами направлений внутри страны стали Краснодарский край и Байкал.

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