Третьи сутки рубцовчане вынуждены жить в фекальных парах

С утра 26 сентября жители шести домов на ул. Светлова в Рубцовске задыхаются от смрада из подвалов, которые затопило канализационными стоками. Причиной стала поломка напорного коллектора главной насосной станции, пишет Рубоцвск.инфо .

Стоки попали в тепловые камеры системы отопления, а оттуда в подвалы жилых домов.

Нечистоты затопили также коррекционную школу для слабослышащих и слабовидящих детей, сообщают «Вести Алтай».

28 сентября поломку так и не устранили.

Жителям домов приходится настежь открывать окна на улицу. Детей с ограниченными возможностями здоровья на время аварии перевели на дистант.

Масштаб повреждений специалисты оценят только после откачки всех стоков. Сейчас этим заняты восемь спецмашин.

Аварийные бригады планируют выкачать все до конца дня и начнут сооружать специальный саркофаг на месте порыва.

Затем комиссия будет принимать решение о дезинфекции подтопленных помещений.