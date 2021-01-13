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Жизнь
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Третий год Парк спорта успешно реализует проект «Стань фигуристом за 7 дней»

В 2018 году пришла идея организовать бесплатные зимние городские тренировки, где еще больше людей могут присоединиться к здоровому образу жизни. Благодаря ресурсам Парка спорта, на одном из катков запустили бесплатные мастер-классы по фигурному катанию в новогодние каникулы, совместно с профессиональными тренерами клуба «Сибирский лед». Тренировки сразу стали популярны не только среди детей, но и взрослых. Рекордный возраст участников был от 3,5 до 64 лет. При том, что и мужчины принимали активное участие. Каждый хотел научиться уверено стоять на коньках, балансировать и выполнять различные элементы фигурного катания на льду. Так проект стал ежегодным.

Проект «Стань фигуристом за 7 дней».
Проект «Стань фигуристом за 7 дней».
Парк спорта

В январе 2021 года уже в третий раз были организованы тренировки для двух групп по возрастным ограничениям. Кто-то приходил со своими коньками, кто-то брал в аренду. За семь дней проекта участники научились не только кататься змейкой и фонариками, но и практиковали упражнения «ласточка», «козлик», «выпад», «циркуль», «вращения», «перебор». Все проходили инструктаж по технике безопасности, в частности как вести себя на льду и правильно падать. А для мотивации организаторы выдавали паспорт-дневник участника, где ставили отметки о посещаемости и успеваемости.

В среднем на одной тренировке в этом году присутствовали от 20 до 30 человек в каждой группе, среди них и те, кто ходит на каток не первый год. Почти 100 горожан в финале проекта получили диплом настоящего чемпиона и подарки от партнеров. Многие приходили семьями. Всего же за три года в проекте приняли участие более 1000 человек.

Проект «Стань фигуристом за 7 дней» на новогодних каникулах призывает присоединиться к спорту, здоровому образу жизни, всегда проверять свои способности в новых направлениях, несмотря на возраст, и быть на стороне активной жизненной позиции.

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