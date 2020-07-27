Третий пошел. Еще один судья алтайского арбитража попал под дело о взятках

Уголовное дело о получении взяток в крупном и особо крупном размерах возбудили в отношении еще одного судьи Арбитражного суда Алтайского края, сообщили в Следственном комитете.

По данным altapress.ru, речь идет об Алексее Городове, которому инкриминируют несколько преступлений по статье 290 УК РФ.

Согласно предварительным данным следствия, Алексей Городов в 2010 году за принятие судебного акта о введении процедуры наблюдения в отношении одного из ООО, а также за общее покровительство «в виде принятия в будущем по иным находящимся в производстве арбитражным делам судебных актов в пользу заинтересованного в этом гражданина», потребовал от мужчины продать ему иностранный автомобиль по существенно заниженной цене на сумму 360 тысяч рублей.

Помимо этого, как отмечают в СКР, с 2016 по 2017 год судья получал через посредников денежные средства в размере от 500 тысяч до 2,5 млн рублей за вынесение им решений в пользу заинтересованных в этом лиц.

Расследованием занимается краевое управление СКР, оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Отметим, что Алексей Городов — уже третий судья краевого арбитража, попавший под дело о взятках.

Ранее к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 8 млн рублей был приговорен бывший судья Арбитражного суда Алтайского края Владислав Колесников.

До этого за взятки вынесли приговор судье Руслану Тэрри, которому назначили наказание в виде семи лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 30 млн рублей.