Третий прививочный «фургон» появится в Барнауле

Еще один пункт для мобильной вакцинации от коронавируса решили открыть в Барнауле. Он появится на пл. Сахарова с 6 февраля, сообщили в минздраве Алтайского края.

Итого в Барнауле будет три мобильных комплекса для вакцинации. Еще два находятся у ТРЦ Galaxy и «Пионер».

Ежедневно в них прививают до 70 человек.

«По результатам вакцинации в комплексах мы увидели, что жителям удобна эта форма работы, поэтому было принято решение с 6 февраля поставить третий мобильный комплекс. Он будет стоять на площади Сахарова. Также в этой работе задействуем 25 ФАПов, чтобы возможность вакцинироваться была у каждого жителя нашего края, независимо от его места жительства», — сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению регионального минздрава Жанна Вахлова.

Комплексы возле торговых центров работают с 10:00 до 16:00.

Желающим привиться при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.