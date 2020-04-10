Сиди дома, Фемида. Как вершится правосудие в Алтайском крае во время пандемии

18 марта Верховный суд РФ приостановил рассмотрение всех дел, кроме тех, которые носят «безотлагательный характер». Постановление действует до 30 апреля. Altapress.ru выяснил у барнаульских юристов, что происходит в залах заседаний во время вынужденной самоизоляции и как теперь вершится правосудие.

Суды работают по новым правилам

Верховный суд сформулировал правила, благодаря которым некоторые судебные дела безотлагательного характера рассматривают даже в условиях самоизоляции.

Справка Безотлагательные — это дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения. А также о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни и другие.

Сейчас личный прием граждан в судах приостановлен. Документы принимаются по «Почте России» или через электронные интернет-приемные. Судьи обязаны оставаться дома при малейших признаках болезни.

Объем работы увеличится

Барнаульский юрист Игорь Осипов подчеркнул — суды от переноса процессов страдают не меньше, чем люди.

Игорь Осипов. vk.com/urist.osipov.igor

Игорь Осипов,

юрист:

В том случае, когда дело переносят, право истцов и подсудимых никак не нарушается. Мы все — заложники форс-мажора. Важно понимать, что заседание переносят не по прихоти конкретного суда, а из-за вынужденных мер. Представьте, если раньше система работала как четкий механизм, то сейчас заседания переносят на другие даты. Тем временем, сроки рассмотрения дел остались прежними. Сейчас у судов нагрузка меньше, зато потом она кратно возрастет. Возникнет сбой в системе.

Управляющий партнер компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский опасается, что большой объем дел, которые откладываются на неопределенный срок, может отразиться на качестве судебных актов. На вынесение решения будет не так много времени, а значит объективность будет страдать.

Подать заявление все еще можно

Руководитель правового центра «Эксперт» Константин Швец объяснил, что подать исковое заявление можно дистанционно. «Сложная эпидемиологическая ситуация — не повод для того, чтобы возвратить человеку исковое заявление», — объяснил он. Но когда суд примет его — остается вопросом.

Юрист «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил — несмотря на то, что исковое заявление можно подать в электронном виде, канцелярии судов их просто сейчас не регистрируют.

Сергей Беззубенко , руководитель «Сибирского центра медиации». Скриншот видео vesti22. tv

Сергей Беззубенко,

юрист «Сибирского центра медиации и права»:

Мы подали документ 30 марта в арбитражный суд через систему «Мой арбитр». Его зарегистрировали только 6 апреля. По почте тоже нельзя было подать заявление — она несколько дней не работала.

Возможности защиты ограничены

По словам юристов, такой «формат работы» судов ограничивает возможности защиты.

Суд , правосудие. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Адвокат Татьяна Рыжкова привела пример: 27 марта Алтайский районный суд вынес оправдательный приговор по делу депутата Романа Бруннера, который по версии следствия, до смерти забил битой рабочего и угрожал расправой свидетелю инцидента.

Татьяна Рыжкова,

адвокат:

Я понимаю, что мой оппонент — прокуратура, будет опротестовывать этот приговор. Поэтому обратилась в суд с вопросом, каким образом я могу ознакомиться с протоколом заседания. После его изготовления я имею на это право. В суде мне объяснили, что все процессуальные действия будут выполняться только после 5 мая. Я понимаю, что срок на подачу замечаний будет восстановлен. Но пока дело не рассмотрят в апелляционной инстанции (если будет представление прокурора) — приговор не вступит в законную силу.

Некоторые исковые заявления, по словам управляющего партнера компании «Юрисдело» Сергея Сандаковского необоснованно «обездвиживают».

Сергей Сандаковский vk.com/id3481695

Сергей Сандаковский,

управляющий партнер компании «Юрисдело»:

Когда поднялся шум вокруг ситуации с коронавирусом, один из важных для меня исков оставили без движения. Видимо, сейчас задача судов «обездвижить» как можно больше заявлений. По линии арбитражного суда из 20 процессуальных документов зарегистрировали только два. Исковые заявления по общей юрисдикции либо необоснованно «обездвиживают», либо находят причины, чтобы вернуть.

Решения принимаются без задержек

Решения по избранию меры пресечения, по словам барнаульских юристов, принимаются без задержек. В случае, если человек уже находится в СИЗО под арестом, сроки не нарушаются. «Адвокатов также допускают в изоляторы, в суды. Заседания проходят», — отметил Сергей Сандаковский.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

По словам юристов, на такие заседания допускается истец, ответчик и представители, без посторонних лиц и слушателей.

В случае задержания человека, при решении вопроса об избрании или продлении меры пресечения адвокаты продолжают работать с правоохранительными органами, соблюдая все меры безопасности. «Федеральная палата разъяснила, что мы можем продолжать обеспечивать защиту граждан, в случае неотложных следственных действий», — объяснил Огнев.

Елена Фогель,

адвокат:

В случае задержания человека, наказание зависит от тяжести преступления. Если оно не тяжкое, то мера пресечения — домашний арест или подписка о невыезде. Опасность заражения в колониях сейчас очень высока, и это учитывается.

Заседания по видеосвязи

Заседания по неотложным делам, согласно постановлению Верховного суда РФ должно проводиться по конференц-связи. Реализовать это на практике, по мнению юристов, в барнаульских судах — практически невозможно.

Телефон. Связь. СС0

Сергей Беззубенко,

юрист «Сибирского центра медиации и права»:

У нас в судах общей юрисдикции практически нет видеосвязи. Есть пример административного дела, когда для того, чтобы выписать штраф, настраивали связь через WhatsApp.

Дефицит клиентов

Барнаульские юристы в один голос утверждают — эпидемия значительно сократила объем работы. «Сейчас наша деятельность практически прекратилась. Я, как и многие граждане, нахожусь на самоизоляции. Думаю, что если люди благоразумно будут соблюдать все рекомендации, то история с пандемией пойдет на спад и суды будут рассматривать дела. Естественно, соблюдая при этом все меры предосторожности», — возлагает надежды Юрий Огнев.

Адвокат Елена Фогель объясняет, что общение с клиентом — неотъемлемая часть работы юриста, что затруднительно реализовать в сложившейся ситуации.

Елена Фогель,

адвокат:

Мне нужно напрямую общаться с клиентом, чтобы составить иск. Люди сейчас напуганы, им не до решения своих юридических проблем. Когда режим самоизоляции закончится, поток клиентов восстановится не сразу.

Константин Швец отметил — несмотря на то, что часть работы и остановилась, люди продолжают обращаться за консультациями, просят подготовить исковые заявления. «Мы составляем документы, отправляем их по почте и ждем назначения заседания», — объяснил он.

Передвижение не ограничено

6 апреля Министерство юстиции РФ выпустило указ, исходя из которого на адвокатов и нотариусов ограничения на передвижение не распространяется. Все для того, чтобы граждане могли получить своевременную и квалифицированную юридическую помощь.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

«Просим при установлении особого порядка лиц на соответствующих территориях обеспечить возможность передвижения адвокатов и нотариусов при исполнении ими обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи по предъявлении указанными лицами удостоверений адвокатов или нотариусов и с соблюдением правил, установленных адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации», — сказано в указе.