Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае зазвучат сирены

С 11 по 13 марта в Алтайском крае пройдет масштабная тренировка органов предупреждения и реагирования на ЧС. Во всех городах и районах проверят системы оповещения, предупредили в ГУ МЧС по краю.

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова

Когда зазвучат сирены

12 марта в период с 11:46 до 13:00.

Прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут — это сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем!», который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении ЧС.

При проведении проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе трехкратно передается сообщение о проведении проверки.

Что нужно делать

Услышав сигнал"Внимание всем!", следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу «Россия 1», проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму «Радио России», и прослушать сообщение МЧС или органов управления ГОЧС муниципальных образований.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость