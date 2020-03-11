В Алтайском крае зазвучат сирены

С 11 по 13 марта в Алтайском крае пройдет масштабная тренировка органов предупреждения и реагирования на ЧС. Во всех городах и районах проверят системы оповещения, предупредили в ГУ МЧС по краю.

Когда зазвучат сирены

12 марта в период с 11:46 до 13:00.

Прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут — это сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем!», который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении ЧС.

При проведении проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе трехкратно передается сообщение о проведении проверки.

Что нужно делать

Услышав сигнал"Внимание всем!", следует включить телевизионные приемники на телевизионную программу «Россия 1», проводное радио или FM радиоприемники, переключив их на радиопрограмму «Радио России», и прослушать сообщение МЧС или органов управления ГОЧС муниципальных образований.