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29 сентября
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Жизнь

Тревога! В Алтайском крае завоют сирены

2 октября в Алтайском крае запустят сирены, но паниковать по этому поводу не стоит. Так в МЧС проверят готовность региональной и местных систем оповещения населения, предупредили в ведомстве.

Сирены. Громкоговоритель.
Сирены. Громкоговоритель.
CC0

В этот день пройдет комплексная тренировка органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Сирены включат с 10:00 до 12:00 во всех городах и районных центрах края.

«При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны „Внимание всем!“, который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», — уточняют в МЧС.

Вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций трехкратно передается сообщение о проведении проверки.

Что делать

Услышав сигнал, следует включить телеканал «Россия 1», проводное радио или FM-радиоприемники на «Радио России», и прослушать сообщение от ГУ МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.

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