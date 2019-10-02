Есть куда бежать. Почему женщины становятся жертвами насилия и как им помогают в Барнауле

В 2019 году в барнаульский «Кризисный центр для женщин» обратились 60 девушек, которые стали жертвами домашнего насилия. Как распознать агрессора на стадии первого свидания, где получить бесплатную юридическую, психологическую помощь и переждать кризис взаимоотношений — в материале altapress.ru.

В феврале 2017 года Владимир Путин подписал закон, который переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Правозащитники негодуют — агрессоры стали чувствовать свою безнаказанность, а пострадавшей стороне все сложнее довести дело до суда.

Единственное безопасное место в городе

Жительница Барнаула Анна вместе с полугодовалой дочкой вынуждена скрываться от бывшего мужа в специальном убежище барнаульского «Кризисного центра для женщин». Сейчас для них это единственное безопасное место в городе.

Девушка. Насилие. СС0

Анна,

жительница Барнаула:

Бывший муж преследует нас везде — идет следом на улице, стучит в двери и окна дома, едет за мной на машине и создает аварийные ситуации. Мне страшно. Он угрожает убить меня и ребенка. В полиции мне сказали — это ваши семейные дела, разбирайтесь сами. Летом я уже обращалась в этот центр. Разговаривала с психологом, были мысли о самоубийстве. Спасают только дети. А так — тупик. Нет свободы, абсолютная безысходность.

Старшая дочь Анны сейчас живет в другом городе — рядом с мамой ей находиться опасно.

«Краевой кризисный центр для женщин» помогает девушкам, которые как и Анна попали в трудную жизненную ситуацию. Рассказываем, как это происходит.

Как выявить агрессора на первом свидании

Выявить агрессора можно уже на стадии первого свидания. На это указывают необоснованная ревность, ограничение контакта с родными и друзьями, жестокость по отношению к животным.

Евгения Скорлупина,

заведующая отделением консультативной помощи и реабилитации:

Можно понаблюдать за взаимоотношениями между мужчиной и его родителями. Агрессивная модель поведения, как правило, идет из детства — либо кто-то из родителей в прошлом был жертвой насилия, либо это практикуется в семье до сих пор.

Специалисты уверены, если мужчина поднял руку один раз — будет и второй, и третий.

Насилие. СС0

Евгения Скорлупина,

заведующая отделением консультативной помощи и реабилитации:

Мужчины, склонные к агрессии, всегда проверяют границы дозволенного. Ударил один раз, если девушка не ушла, значит «зеленый свет». Можно продолжать делать это и дальше. Такие отношения всегда развиваются по кругу. Сначала идет стадия напряжения, когда мужчина просто агрессивен в действиях и словах, вторая стадия «выплеск эмоций» — после которой следует удар и побои. Третья стадия, которая со временем исчезает, называется «медовый месяц». Когда мужчина просит прощения и дарит подарки, но цикл запущен. Все повторится снова.

Не проработанная с психологом ситуация насилия может повториться — девушка подсознательно сделает выбор в пользу подобного мужчины в будущем.

Как понять , что ты жертва насилия

Специалисты центра утверждают, что часто девушки живут в ситуации насилия многие годы и не догадываются об этом. Они привыкают, смиряются, думают, что это норма человеческих взаимоотношений.

Существуют разные виды домашнего насилия — психологическое, физическое, экономическое. По словам специалистов, девушки, страдающие от сексуального насилия в семье, в центр обращаются редко — думают, что так бывает со всеми.

Женщина , травмы , насилие. СС0

Евгения Скорлупина,

заведующая отделением консультативной помощи и реабилитации:

Чаще всего, девушки начинают бить тревогу, когда свидетелем конфликта становится ребенок — срабатывает материнский инстинкт. Причем, многие женщины даже не понимают, что являются жертвами домашнего насилия уже много лет — это выясняется только в ходе беседы с психологом.

Как получить помощь в кризисном центре

В барнаульском «Кризисном центре для женщин» не принимают анонимно, но помощь абсолютно конфиденциальна. Данные о пациентах не предоставляются даже по запросу близких родственников. Для того, чтобы попасть на прием к специалистам надо предоставить паспорт, СНИЛС, заполнить заявление на оказание бесплатных услуг.

Кризисный центр Предоставлено КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин»

Если основной кризис снят, но девушка понимает, что ей все еще требуется помощь, есть возможность оформить платную индивидуальную программу. Стоимость одного приема — 312 рублей, что намного дешевле частного психолога.

Если требуется бесплатная анонимная консультация, можно позвонить по горячей линии центра— 8 (3852) 34-28-26 .

Евгения Скорлупина,

заведующая отделением консультативной помощи и реабилитации:

Наши специалисты всегда предупреждают, что в момент кризиса надо вызывать ту службу, которая действительно сможет помочь — полиция, скорая помощь. Наш специалист как бы он этого не хотел, не побежит никого спасать. Хотя бы потому, что не имеет на это права.

Как и чем поможет психолог

Специалисты центра не склоняют девушек разрушать свои семьи. Они учат выживать в кризисных ситуациях и не допускать их в будущем.

Женщина , насилие. СС0

Евгения Скорлупина,

заведующая отделением консультативной помощи и реабилитации:

Многие думают, что психолог расскажет как бросить мужа, как уйти из семьи. Мы не учим такому. Девушки консультируются с психологом, юристом — как сохранить жизнь себе и ребенку, насколько безопасно оставаться рядом с агрессором. А уходить из семьи или нет — сугубо личное решение. Иногда, чтобы его принять требуется много времени.

Как выжить с агрессором Психолог никогда не даст точного ответа , как спасти свою жизнь. Здесь важно проанализировать собственный опыт , заметить характерные признаки агрессии в поведении мужчины.

как спасти свою жизнь. Здесь важно проанализировать собственный опыт заметить характерные признаки агрессии в поведении мужчины. Собрать «тревожный чемоданчик» — документы , ключи от машины , теплые вещи. Как вариант — оставить сумку на хранение соседям.

ключи от машины теплые вещи. Как вариант — оставить сумку на хранение соседям. Сохранить телефоны экстренных служб , соседей , приютов и социальных служб.

соседей приютов и социальных служб. Договориться с соседями , что стук в стену или по батарее — это сигнал о помощи.

Где укрыться от агрессора

В «Кризисном центре» есть отделение временного пребывания — социальная гостиница для женщин с детьми до трех лет, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Такое убежище предоставляется на три месяца. Оно абсолютно безопасно — охрана, тревожная кнопка, местоположение девушки не имею права разглашать даже самым близким.

В социальной гостинице — 14 мест. Сейчас там проживает 8 девушек и 9 детей.

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Наталья Душкина,

заведующая отделением ранней помощи семье:

Девушки находятся на самообеспечении. Мы предоставляем постельное белье, посуду. По возможности привлекаем спонсоров. Девушки проживают у нас три месяца. Но если кризисная ситуация не разрешена до конца, можем этот срок продлить. Мы не раскрываем информацию о местоположении женщин, но и они не имеют на это права. Если им куда-то надо и они боятся выйти — сопровождаем.

Справка

КГБУСО «Кризисный центр для женщин» работает с 2004 года. На данный момент в центре работает 6 психологов, 7 специалистов по социальной работе и один юрист.

В центре проводят развивающие занятия для детей раннего возраста, которые они посещают с мамами. Это семьи, у которых есть проблемы и трудности в социальной адаптации у детей.

Также специалисты центра работаю по профилактике отказа от новорожденных детей.