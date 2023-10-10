Тревожный Алтайский край. Всероссийские специалисты обсудили развитие психотерапии в регионе на конференции в АГМУ

Порядка 90 тыс. жителей Алтайского края жаловались на депрессию и тревожность в 2022 году. Об этом сообщили на всероссийской конференции психиатров, которая проходит на базе АГМУ 10 и 11 октября. Организатором выступила Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница им. Ю.К. Эрдмана.

Статистика

Согласно статистике последних лет, в Алтайском крае растет число пациентов с психическими расстройствами, в частности с депрессией, тревожностью и неврозами. Данные заболевания наиболее распространены в регионе и занимают порядка 70% от всех выявленных психических патологий в крае. За 2022 год зарегистрировано порядка 90 тыс. пациентов с непсихотическими расстройствами, сообщает заместитель главного врача АККПБ им. Ю.К. Эрдмана Марина Вдовина.

Специалист связывает такие показатели с нестабильной социально-экономической ситуацией в стране. «В том числе влияние оказывают большое количество негативных новостей, которые сейчас занимают почти все информационное поле», - отмечает она.

«Однако это не значит, что на Алтае люди больше остальных подвержены депрессии и тревожности. Это свидетельствует о хорошей выявляемости данных расстройств. Благодаря созданию психотерапевтического центра в регионе, люди стали охотнее обращаться за помощью. Ведь немногие осмелятся пойти со своей проблемой в психоневрологический диспансер, так как боятся, что их окрестят сумасшедшими. Стигматизация в обществе, к сожалению, никуда не делась», - объясняет Марина Вдовина.

Также люди переживают, что их могут поставить на учет в диспансере и лишить водительских прав. По этой причине к врачу-психотерапевту пациенты идут намного спокойнее, зная, что против них не введут какие-либо ограничения.

Страх, депрессия, отчаяние. CC0

«Несмотря на большую информативность, россияне по-прежнему неохотно обращают внимание на непсихотические расстройства, - отмечает главный областной специалист-психиатр, главный врач ГБУЗ «Кузбасская КПБ» Вероника Сорокина. – Люди сваливают свое состояние на плохое настроение и хандру, не понимая, что в действительности больны».

Что касается других острых психозов или хронических психических расстройств, таких как шизофрения, то показатели не слишком отличаются от всероссийских и составляют всего 2-4%. При этом в информационном пространстве им стали уделять гораздо больше внимания, отчего стало казаться, что число пациентов заметно увеличилось, сообщает Вероника Сорокина.

«Но благодаря такому внимание общество, наконец, смогло повернуться к психическим больным лицом, а не делать вид, что их не существует», - считает специалист.

Психолог. Открытые источники в Интернете

Со всей России

Депрессия и неврозы – лишь одна из многих тем, которые будут представлены на конференции. Специалисты также поговорят о развитии персонализированной психиатрии, проблемах современных зависимостей, вопросах лечения расстройств, связанных с короновирусной инфекцией, психологической помощи лицам, подвергшимся психотравмирующим воздействиям и многом другом. На конференции поднимут и такие острые темы, как влияние деструктивного интернет-контента на социально опасное поведение подростков и исследование психосоматических расстройств генитальной сферы у мужчин и женщин.

Гостями стали более 60 ведущих специалистов в области психиатрии из 14 российских городов, от Санкт-Петербурга до Читы, а также из узбекского Самарканда.

«Такая масштабная конференция проходит у нас впервые, - сообщает Ирина Шереметьева, ректор АГМУ и заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии и наркологии. – И для нас очень значимо то, что она проходит на базе нашего университета. Ведь почти все специалисты в области психиатрии в Алтайском крае – это наши выпускники».

Один из гостей конференции, член-корреспондент РАН, профессор, заведующей кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии МГМСУ им. Евдокимова, Борис Цыганков. Он отмечает, что барнаульские специалисты – это очень талантливые люди, и Барнаул славится своими талантами.

АГМУ. Анна Зайкова

Долгий путь к развитию

«На Алтае специализированную психиатрическую помощь начали оказывать с октября 1948 года. Тогда в Барнауле появилась первая психиатрическая больница, благодаря усилиям Юрия Эрдмана, выдающегося доктора и организатора. Она выросла из единственной больницы на 70 коек — до целой сети стационарных и амбулаторных подразделений по всему краю и обслуживает сегодня более шести тысяч человек», - рассказывает Марина Вдовина.

На конференцию прибыл один из ветеранов алтайской психиатрии, бывший главный психиатр Алтайского края Леонид Ермолаев. Леонид Матвеевич отмечает, что психиатрическая помощь в крае совершила огромный скачок в развитии за 75 лет. По его словам, изначально регион был в числе последних по качеству условий для больных. Но за несколько десятилетий он смог занять лидирующие позиции в стране.

«Юрий Карлович заложил уникальную базу для дальнейшей работы психиатрии в регионе, которая для тех времен была немыслима. К 70-м годам он смог организовать порядка 1250 коек, а также оставил большое количество клинических исследований, которыми пользуются современные врачи до сих пор», - рассказывает Леонид Матвеевич.

Юрий Карлович Эрдман. Википедия.

Ветеран вспоминает те года, когда психиатрическая служба только-только начала развиваться в регионе. Тогда за помощью обращались люди с острыми заболеваниями: умственной недостаточностью, шизофрений и другими психозами, так как их было легче выявить. А вот о пациентах с депрессией и тревожностью пока еще никто не знал, так как людям было стыдно просить помощи.

«Да и тогда мало кто хотел попасть в сумасшедший дом. Я до сих пор помню, как в 10 лет подходил к забору одного из таких, и видел его обитателей. Ночами они кричали, били окна, старались сбежать. Тогда ведь не было лекарственных препаратов. Страшное зрелище», - отмечает Леонид Матвеевич.

К счастью, сейчас психиатрия в крае продвинулась заметно вперед, и современные пациенты получают специализированную помощь. К тому же теперь людям могут помогать дистанционно с помощью онлайн-консультаций. «Хотя это, конечно, не заменит живого общения. Экран монитора словно создает некоторую стену между врачом и пациентом», - отмечает специалист.