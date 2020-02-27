«Трезвые пятницы» предложил ввести главный полицейский Красноярского края

Глава ГУ МВД Красноярского края Александр Речицкий предложил запретить продавать алкоголь по пятницам и заявил о необходимости создания вытрезвителей, сообщает « ТВК Красноярск ».

В качестве аргумента Речицкий привел статистику — только за 2019 год на улицах Красноярска подобрали более 2 тыс. горожан в нетрезвом состоянии, которые чудом избежали смерти от переохлаждения.

Также главный полицейский заявил о необходимости создания вытрезвителей в Красноярске, Норильске, Канске, Минусинске, Железногорске и Ачинске, так как эти учреждения «доказали свою эффективность во время Универсиады».

Стоит отметить, что с инициативой не продавать алкоголь по пятницам Речицкий впервые выступил еще в 2017 году.

Тогда тоже предлагали ввести «трезвые пятницы» на постоянной основе. Однако краевые парламентарии такую идею не поддержали.