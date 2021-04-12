«Три билборда на границе Терпения, Наглости»: омич пытается достучаться до власти с помощью рекламы

В Омске ночью, 10 апреля, появились три ярко-красных билборда с текстом про управляющие компании, сообщает « ЧП Омск ».

В комментариях к фотографиям омичи отметили, что компании якобы связаны с товарищем мэра города. Более того, по их мнению, данные УК «прикрыть надо».

«Вы пострадали от действий УК „Левобережье“, УК „Ленинский“ и лично от Федотова Ю.Н. Обращайтесь по номеру…», — говорится на билбордах.

Портал Om1.ru выяснил, как на улицах появилась такая загадочная «реклама». Заказчик рассказал, что снимает квартиру в доме, который относится к УК «Левобережье».

«Меня очень удивила квитанция, которая касалась текущего ремонта, она составляет почти 75 рублей за кв. метр. То есть я за однокомнатную квартиру плачу около 1 200 рублей. Это обычная девятиэтажка, дом не какой-то элитный», — объяснил он.

Билборды против управляющей компании. Омск. vk.com/chp55.

При общении с друзьями мужчина выяснил похожие факты. В свободное от работы время решил заняться вопросом и начал общаться с другими жильцами.

«Мой дом какой-то особенный с такими тарифами. Самое страшное, о чем люди говорят, о подделке протоколов. Это происходит в массовом порядке. Со слов жильцов около 12 протоколов в полгода подделывают. Эти документы касаются тарифов, ремонта дома, в общем, затрат именно на дом. У кого-то подъезды убитые, а платят постоянно. Куда бы они не обращались, ситуация не меняется», — подчеркнул он.

По словам заказчика, жильцы решили собрать деньги — кто сколько смог, чтобы поставить билборды для привлечения внимания.

Билборды против управляющей компании. Омск. vk.com/chp55.

Омич отметил, что жильцы уже обращались в омское МВД, управляющие компании, госжилинспекцию и прокуратуру, однако ситуация никак не изменилась.

«Мы хотим собрать как можно больше людей и понять, актуальная это проблема или нет. Если она актуальная, тогда выяснять, как мы до такого докатились», — пояснил он цель.

Примечательно, что билборды сделали ночью, а утром откликнулись семь человек. Мужчина также рассказал, что практически сразу пришло сообщение с угрозой.

Ранее altapress.ru рассказал, почему нужно посмотреть фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», получивший две премии «Оскар» и Золотой глобус.