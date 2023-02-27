Здесь было жарко — из-за костра, теплой погоды, энергичных танцев и многого другого. В Новотырышкино в 16-й раз прошел фестиваль «Сибирская масленица». Чем удивляли организаторы и почему пожарная машина соревновалась с паровозом — покажем в фоторепортаже altapress.ru.

Эта масленица, как и всегда, была наполнена событиями. В глазах пестрило от цветных традиционных костюмов артистов и аниматоров. Дети с визгом прыгали на качели, бились подушками и скакали на деревянных конях. То тут, то там раздавалось ржание и вполне обычных, но нереально красивых лошадей, а также веселый лай хаски — с ними любые желающие могли сфотографироваться.

Многометровые очереди стояли перед уличными кухнями, где пекли блины. Тут же рядом целый день водили хороводы, а Емеля катал малышню на печи. Взрослые покоряли 11-метровый масленичный столб, как говорят организаторы фестиваля, — самый высокий в России. А еще болели за скакунов на конно-спортивных состязаниях и, конечно, жгли чучело.

Всюду звучала веселая музыка. Позабавила аранжировка некоторых песен. Так мощные проигрыши явно подсмотренные, например, в Song 2 у Blur и Misirlou, гиганте серф-рока от Dick Dale, перетекали в неожиданные куплеты: «Люли, люли, лютики».

Новинка праздника — чайный фестиваль. Люди подходили к самому большому путешествующему самовару в России с объемом 415 литров. Мы попробовали чай из самовара поменьше — на 70 литров: «Золото Алтая» приготовил согревающий напиток с имбирем, лимоном, бадьяном и корицей. Точный рецепт держат в секрете.

«Сибирская масленица» в Новотырышкино , 2023. Ирина Пергаева

Вжух — и вниз

Прошло соревнование, не менее зрелищное, чем скачки. Это, как его назвали сами участники, конкурс самого нелепого спуска с горы. На самом деле жюри оценивали красоту и необычность саней, а также их стремительность и устойчивость.

Зрителей ждало крушение поезда (почти как в Монпарнас), проезд чудесной рыбы-кит, и проезда пожарной машины. Пилоты последнего барнаульцы — сотрудник пожарной охраны Алексей и его племянник Даниил, который пока еще мечтает попасть в МЧС.

Они узнали о конкурсе за неделю и быстро смастерили машину на основе снегоката. У картонной копии служебного автомобиля открывались капот и багажник и даже был самодельный проблесковый маячок, который в итоге пришлось снять. Он начал под своим весом проваливаться в размокший из-за снега картон. Зато за санями эффектно тянулся красный дым.

Сани прошли дистанцию невредимыми, хотя пилоты с самого начала не были уверены в успехе: «Даже настоящие пожарные машины ломаются и попадают в ДТП — ничто не вечно. Но мы старались сделать крепкую конструкцию», — рассказал Алексей.

«Сибирская масленица» в Новотырышкино , 2023. Ирина Пергаева

На настоящем шедевре вместе с сыном своих друзей спустилась с горы народный мастер Алтайского края Полина Гладких. Свои сани в виде царевны Лебедь она сплела из рогоза и камыша чуть меньше чем за два месяца — с перерывами. В прошлый раз на конкурсе мастерица удивляла зрителей рогозным Коньком-горбунком. Плести корзины и сумочки, говорит, ей неинтересно.

Мастер не прекращает свое дело даже после переезда из Змеиногорска в Барнаул. «Привезла материал с собой. Ну и в сосновом бору у нас нашла хорошее болотца. Муж уже кричит: „Хватит!“», — со смехом рассказала Гладких и тут же добавила: «Только камыша хорошего нет. В Змеиногорске толстый, золотистого цвета. А здесь дохленький».

К концу дня на фестивальной площадке яблоку негде было упасть — по оценке организаторов, ее посетило 30 тыс. человек. Директору праздника звонили сотрудники ДПС и предупреждали, что места для парковки закончились — пришлось заказывать технику и расчищать новые.