Три главных причины отказа при оформлении атомной лицензии

Процедура атомного лицензирования в нашей стране довольно сложна и долгосрочна. Она включает несколько основных этапов, на каждом из которых компания может получить отказ от надзорного органа. Чтобы избежать потери времени, важно знать, какие типичные ошибки совершают соискатели лицензий, обращающиеся в Ростехнадзор. Рассмотрим наиболее частые причины отказа и способы их избежать.

«Непроходной» комплект документов

Комплект документов, обосновывающих заявленную деятельность, подается в Ростехнадзор вместе с заявкой на получение атомной лицензии. Уже на этом этапе процедура лицензирования может оборваться, так как надзорный орган не примет комплект по причине его недостаточности. Перечень документов четко прописан в Административном регламенте Ростехнадзора, но, как показывает практика, многие компании совершают ошибки при формировании комплекта, «забывая» положить в него какой-либо из регламентированных документов. Это может происходить как от простой невнимательности, так и из-за недостаточной квалификации сотрудников, занимающихся вопросом создания комплекта.

Чтобы получить гарантировано достаточный для принятия заявки и перехода к дальнейшим проверкам комплект документов, можно обратиться в специализированную консалтинговую организацию. Специалисты помогут избежать ошибок не только в количестве, но и в оформлении запрашиваемых надзорным органом документов.

Отрицательное экспертное заключение

Комплект документов в обязательном порядке проходит экспертизу. Ее проводит независимая сторонняя организация, имеющая соответствующую лицензию Ростехнадзора. В рамках экспертной проверки изучаются все предоставленные документы и составляется экспертное заключение, содержащее ответы на определенные тематические вопросы.

Для успешного прохождения лицензирования на данном этапе два риска: получение отрицательного экспертного заключения или непринятие положительного экспертного заключения Ростехнадзором. Первая проблема решается на этапе формирования комплекта, а вторая — грамотным выбором экспертной организации.

Не пройденная инспекционная проверка

Инспекторы Ростехнадзора выезжают непосредственно по адресу расположения компании-лицензиата и проводят проверку «на месте». Их задача — определить, насколько правдивы сведения, предоставленные компанией при подаче заявки на получение лицензии. Этот этап является наиболее «опасным» с точки зрения риска получения отказа, так как инспекторы проверяют не только документы, но и материально-техническую базу, состав и квалификацию специалистов и т.д.

Компании, которые при подготовке комплекта документов фальсифицировали сведения, не проходят инспекцию, и атомная лицензия Ростехнадзора им не выдается. Именно поэтому, наряду с разработкой документов для лицензирования, весьма востребованной услугой является подготовка к инспекционной проверке. Обычно, консалтинговые компании предлагают сразу комплексное сопровождение при оформлении лицензии на работу в атомной отрасли. Разумно воспользоваться их помощью при любых сомнениях в самостоятельной организации эффективного взаимодействия с надзорным органом.

Источник: atompromteh.ru