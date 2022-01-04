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Жизнь

Три магнитных бури накроют Землю в январе

Ученые ожидают три магнитных бури в январе и советуют заранее подготовиться к возможным геомагнитным колебаниям, пишет «1+1».

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Особое внимание на прогноз следует обратить метеочувствительным людям. В дни высокой солнечной активности они могут испытывать слабость, усталость, у них может фиксироваться повышенное сердцебиение и артериальное давление, обостряются хронические болезни.

5−7 января ожидается незначительная магнитная буря, пик которой не превысит три балла.

18 января будет не очень мощная магнитная буря, которая довольно быстро пойдет на убыль. Однако особенно чувствительные люди все же могут ощутить ее влияние.

20−21 января пройдет единственная по-настоящему серьезная магнитная буря в январе. На пике ее мощность будет достигать шести-семи баллов.

Если вы каждый раз чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, врачи советуют принять следующие меры в опасные дни:

  • Сделайте ревизию аптечки: все ли лекарства, которые могут понадобиться при обострении болезней, там есть?
  • При существенном ухудшении самочувствия обязательно обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.
  • Помните о важности режима дня: полноценного сна, правильного питания, питьевого режима (надо пить больше воды и травяного чая).
  • Гуляйте на свежем воздухе, двигайтесь, но избегайте чрезмерных физических нагрузок.
  • Избегайте толпы, по возможности оставайтесь дома в дни повышенной солнечной активности и магнитных бурь.
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