Три магнитных бури накроют Землю в январе

Ученые ожидают три магнитных бури в январе и советуют заранее подготовиться к возможным геомагнитным колебаниям, пишет «1+1».

Особое внимание на прогноз следует обратить метеочувствительным людям. В дни высокой солнечной активности они могут испытывать слабость, усталость, у них может фиксироваться повышенное сердцебиение и артериальное давление, обостряются хронические болезни.

5−7 января ожидается незначительная магнитная буря, пик которой не превысит три балла.

18 января будет не очень мощная магнитная буря, которая довольно быстро пойдет на убыль. Однако особенно чувствительные люди все же могут ощутить ее влияние.

20−21 января пройдет единственная по-настоящему серьезная магнитная буря в январе. На пике ее мощность будет достигать шести-семи баллов.

Если вы каждый раз чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, врачи советуют принять следующие меры в опасные дни: