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Жизнь

Три мощные вспышки зафиксировали на Солнце - последствия

Три мощные вспышки произошли на Солнце 16 июля. Одна из них привела к нарушению радиосвязи. Об этом сообщают РИА Новости.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Первую вспышку M1.1 зафиксировали в 11:26 мск. Ее продолжительность - 14 минут. Вспышка привела к нарушению КВ-радиосвязи.

Две последующие вспышки М1.8 и М4.0 произошли в 18:08 мск и 20:46 мск.

На 16-17 июля прогнозируются новые вспышки класса X, в том числе протонные.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые могут провоцировать сбои в работе энергосистем, а также сказываться на путях миграций птиц и животных.

Ранее из-за внезапного ураганного ветра пострадали два человека на алтайском курорте.

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