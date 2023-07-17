Три мощные вспышки зафиксировали на Солнце - последствия

Три мощные вспышки произошли на Солнце 16 июля. Одна из них привела к нарушению радиосвязи. Об этом сообщают РИА Новости.

Первую вспышку M1.1 зафиксировали в 11:26 мск. Ее продолжительность - 14 минут. Вспышка привела к нарушению КВ-радиосвязи.

Две последующие вспышки М1.8 и М4.0 произошли в 18:08 мск и 20:46 мск.

На 16-17 июля прогнозируются новые вспышки класса X, в том числе протонные.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые могут провоцировать сбои в работе энергосистем, а также сказываться на путях миграций птиц и животных.

Ранее из-за внезапного ураганного ветра пострадали два человека на алтайском курорте.