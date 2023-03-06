Три новых слова официально внесли в орфографический словарь русского языка

В словарь Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН внесли три новых слова — «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация», сообщают РИА Новости.

Научный сотрудник института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов отметил, работа по обновлению перечня идет непрерывно.

Разработчики словаря следят, какие слова и с какой частотой используют в СМИ и художественной литературе, о каких спрашивают носители языка.

Пахомов подчеркнул, что слово «почтомат» употребляют давно, и то, что его не было в словаре — «очевидно, не очень хорошо, и здорово, что оно появилось».

В прошлом году в словарь внесли примерно 200 слов.

Некоторые из них указаны с пометкой «рекомендация» — слово желательно писать так, но оно еще под наблюдением, и практика его использования может поменяться. Также позже может оказаться, что на постоянную основу включать слово в перечень нет необходимости.

Ранее Путин подписал закон о защите русского языка от иностранных слов.